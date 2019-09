Fraude de 7,231 millones de dólares a banco francés

EL PAÍS, París



Jerome Kerviel no responde a los mensajes de correo electrónico. Tampoco coge el teléfono: un compañero toma el recado. “No está aquí en este momento. Ya le llamará”. O tal vez no. Desde luego, no lo hará si aciertan los tres dedos anónimos que desde dentro de su empresa le apuntan como el hombre del día.



Société Générale, el segundo banco francés, ha preferido no confirmar oficialmente esta información de la agencia Reuters que indica que Kerviel es el culpable de un fraude que le ha costado 4,900 millones de euros (7,231 millones de dólares norteamericanos).



¿Quién es Jerome Kerviel? Según las fuentes consultadas por esta agencia, tiene unos 30 años y lleva poco en la empresa. En concreto, desde 2002. Ahora está suspendido de empleo y sueldo, a la espera de ser despedido. Su jefe, Daniel Bouton, presidente del banco, ha dicho que no sabe dónde está. Cobraba 100,000 euros al año.



Más o menos cinco años llevaba en la empresa, pero a fe que dieron de sí. De ser cierto todo lo que se ha conocido hasta el momento de fuentes oficiales, Kerviel habría protagonizado el mayor fraude de este tipo de la historia reciente. Pero no el único.



En 1995, uno de los bancos más antiguos de Reino Unido, el Barings, se colapsó por obra y milagro de un solo hombre. Nick Leeson, un operador de valores futuros en Singapur, perdió 1,400 millones de libras con sus transacciones. Él fue encarcelado. El banco fue vendido a ING por una libra.





En extremo sofisticado

¿Y Kerviel, qué es lo que ha hecho Kerviel? Bouton lo considera un “fraude extremadamente sofisticado por la forma en que lo ha ocultado”. Por cierto, Bouton ha puesto su carta de dimisión encima de la mesa, aunque no se la han aceptado. Las acciones de la empresa han caído más de un 6%. “Es un caso serio, pero no tiene nada que ver con la situación de los mercados financieros”, ha dicho el primer ministro francés, Francois Fillon. El Banco de Francia ha anunciado una investigación.



En esencia, a Kerviel se le acusa jugar a la lotería con los mercados de renta variable; en román paladino, apostó mucho dinero a que determinadas acciones subirían o bajarían, y lo perdió. Lo hizo entre 2007 y 2008. El pasado 19 de enero le descubrieron. El banco decidió entonces deshacer todas las operaciones lo más rápido posible, pero se vio atrapado en medio de la tormenta financiera que ha hundido los mercados de todo el mundo. En el camino, se dejó 4,900 millones de euros.





Se escudó en transacciones ficticias

Para ocultar sus operaciones, empleó “un elaborado sistema de transacciones ficticias” con el que cubrir sus errores, y se aprovechó de su conocimiento interno sobre el banco para no levantar la liebre. No lo hizo para ganar dinero, sino para tapar sus descubiertos.



“No era una de nuestras estrellas”, ha dicho uno de sus jefes. “Es nuestra peor pesadilla”, ha asegurado el consejero delegado de Lehman Brothers. “Tenemos la sensación de que los mercados financieros se han convertido en un gran casino sin control”, piensa un responsable de Montsegur Finance.



¿Quién ha salido entonces ganando de todo esto? Pues, como mínimo, el predecesor de Jerome Kerviel. Sí, Nick Leeson, el del banco Barings. Requerido como experto por la prensa británica, ya ha dicho que sólo dará una o dos entrevistas, y ha abierto una subasta para ver quién le paga más dinero por sus palabras. Tampoco es nuevo: ahora se gana la vida dando conferencias: cobra hasta 12,000 euros por aparición.