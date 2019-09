CGR decide indagar sobre los gastos presidenciales

Los contralores colegiados decidieron ayer de manera unánime solicitar a la Secretaría de la Presidencia y al Ministerio de Hacienda información oficial sobre los fondos que patrocinaron la compra de boletos para el primer juego de la Final de Béisbol, el concierto de Carlos Vives, los juguetes chinos repartidos en Navidad, y los viajes del presidente Ortega y sus familiares en vuelos privados.



El contralor Guillermo Argüello Poessy dijo que será así que se conocerá si efectivamente esas actividades han sido patrocinadas con fondos del Estado, y si fue así, la justificación o explicación que tiene cada una de ellas.



Sin embargo, el colegiado señaló que lo único que les interesa saber es si los recursos que se pagaron fueron estatales, no así las fuentes de financiamiento o patrocinio de los eventos, porque se trata de información privada, particular, en la que la Contraloría no tiene ningún grado de competencia.



“Lo que nos interesa es el origen de los fondos y el monto de esos fondos, pero primero que nada vamos a ver qué nos responden esas dos entidades. Nosotros lo único que podemos hacer es auditar los fondos públicos, no tenemos ninguna atribución para auditar cuando se trata de recursos que no son públicos”, dijo Argüello.





¿Y la Ley de Probidad?

Argüello Poessy evadió la pregunta relacionada conque si el presidente Ortega había violado la Ley de Probidad de los Servidores Públicos al aceptar de regalo --si es que fue así-- el patrocinio de los vuelos por gobernantes amigos.



“Yo por lo menos no he recibido regalías de nadie”, fue lo que contestó el colegiado cada vez que se le consultó por lo que señala la Ley de Probidad, que en el inciso h del artículo 8 expresa como prohibiciones para los servidores públicos: “Solicitar o recibir regalos o lucros provenientes directa o indirectamente de un particular o de otro servidor público, que impliquen compromiso de acción u omisión en la realización de funciones propias del ejercicio de su cargo”.



El contralor dijo que la información sobre estos eventos podrían tenerla una semana después de que ambos funcionarios reciban la carta de ellos pidiendo oficialmente los datos.