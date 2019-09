Verduleros de Rivas se niegan a ser trasladados

RIVAS



La violencia podría estallar hoy en el mercado de Rivas, ya que unos 60 comerciantes de verduras se niegan a salir del centro de compras para ser reubicados en “El Mercadito”, y aseguran no estar dispuestos a irse del lugar aunque les echen a los antimotines.



No obstante, la intendente del mercado, María Graciela Jiménez Hernández, notificó a los verduleros que este 22 de enero tienen que trasladarse a “El Mercadito” ubicado en el barrio “Ulises Colombia”, pero ante la negativa de los comerciantes se espera un enfrentamiento entre ambas partes, el cual, seguramente, incluirá a la Policía.



Según la notificación que llegó a manos de los verduleros, existe una certificación emitida el 13 de noviembre de 2007, en la cual se les da a conocer que el Concejo de la Alcaldía de Rivas decidió trasladarlos a “El Mercadito”. La comerciante Carmen Fuertes indicó que ahí no existen condiciones, ya que es un edifico que data de varios años, y que en invierno el agua se pasa.



Pero, además, explicó que al ser trasladados a este lugar perderán las verduras, “porque es al mercado municipal adonde la gente llega a realizar sus compras, y al mercadito ni siquiera quisieron trasladar algunas rutas de buses que le den vida a ese lugar”.



EL NUEVO DIARIO trató de conocer la posición del alcalde René Martínez Somoza, pero éste no se encontraba en la municipalidad, ni la secretaria Marcia Tijerino, pero todo hace indicar que el gobierno municipal está dispuesto a trasladar a los verduleros.