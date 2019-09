Estrechan cerco a la directora Cruz Roja

El Ministerio de Gobernación (Migob) le ordenó a doña Esperanza Bermúdez, presidenta de la Cruz Roja Nicaragüense, que convoque en un término no mayor de cinco días --a partir de hoy--, al Consejo Nacional de dicho organismo para que sea éste el que organice las elecciones de las autoridades de la entidad en todo el país.



Así lo estableció en una resolución Gustavo Sirias Quiroz, Director del Departamento de Registro y Control de Asociaciones, del Migob.



“Se ordena a la licenciada Esperanza Bermúdez de Morales (…) que en el término de cinco días, contados a partir de la notificación de la presente resolución, proceda a convocar al Consejo Nacional de Cruz Roja, para que sea éste, el que organice, planifique y controle las elecciones de autoridades municipales, departamentales y nacionales”, dicta la resolución.



El funcionario de Migob afirmó a EL NUEVO DIARIO que el objetivo de la orientación es terminar con el conflicto entre Bermúdez y otros miembros del organismo. “Doña Esperanza tiene hasta el 29 de este mes para convocar al Consejo Nacional”, señaló Sirias.





Si no cumple, “actuamos”



Según él, de no obedecerse el mandato, el ministerio tendría que actuar. “No me gustaría adelantarme a los hechos, pero lógicamente, de acuerdo con la ley, el Ministerio de Gobernación actuaría”, advirtió. El documento tiene fecha de 16 de enero de 2008.



Ricardo Morales, hijo y asesor de doña Esperanza, confirmó que ayer mismo la resolución le fue entregada a la Presidencia de la Cruz Roja. Pero sostuvo que de acatarse, los estatutos de esta entidad se estarían transgrediendo.



Morales reconoció que el Consejo Nacional de la Cruz Roja tiene las facultades para organizar una comisión electoral, y que es ésta la encargada de desarrollar los comicios.



“Una vez que el Consejo Nacional organiza esta comisión electoral, le da el control. Es decir, que no se lo reserva el control, porque en ese caso se estarían eligiendo los mismos concejales”, afirmó.



En un primer momento, Morales dijo que con su resolución el funcionario del Migob estaba violentando los estatutos de la Cruz Roja. “Hay que acatarla dentro de todo lo acatable. Pero si el director ordena que violemos los estatutos, no sé cómo hacer eso”, dijo.



Luego bajó el tono: “Bueno, no es una violación, pero como que no ha habido estudio sobre esto”. “Dice (el documento): organizar, planificar y controlar. O sea, controlar. No podés controlar algo en lo que podés votar por vos mismo”, insistió Morales.



Inclusive, aseguró que esa medida le convendría a doña Esperanza para mantenerse como presidenta de la Cruz Roja, por el supuesto fuerte apoyo con que cuenta dentro del organismo, “pero no es correcto, me parece a mí”.





“Es táctica”, dice la otra parte

Para Edgard Bermúdez, presidente de la filial de la Cruz Roja en la ciudad de Jinotepe, y miembro del Consejo Nacional, la oposición de Ricardo Morales a obedecer la resolución, “es una táctica más para hacer las elecciones a su manera”.



“En primer lugar, los estatutos establecen que la facultad para todo el proceso electoral es del Consejo Nacional, que es la máxima autoridad de la Cruz Roja, en ausencia de la Asamblea General”, afirmó.



“Cuando se inició la propuesta del proceso electoral, que fue en 2006, se elaboró un reglamento, se nombró una comisión electoral, se preparó un calendario y se hizo el presupuesto. Pero en ese momento doña Esperanza dijo que no había dinero, e inventó cada cosa para no hacer las elecciones”, dijo Bermúdez.



“Por eso es que ahora se requiere de nuevo revisar la comisión electoral, y el único autorizado para eso es el Consejo Nacional. Ellos dicen que tienen un padrón electoral, pero eso es para hacer las elecciones a su manera”, sostuvo.



Gustavo Sirias, Director del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Migob, dijo que doña Esperanza Bermúdez tiene la oportunidad de apelar esta última resolución ante la ministra Ana Isabel Morales. “Pero eso no suspende el acto. Tiene que convocar al Consejo Nacional”, concluyó.