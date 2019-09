Autobuses sólo para mujeres en México

México / EL PAÍS



A salvo. Así se sienten miles de mujeres que desde hace unos días viajan en los autobuses “Sólo para damas” en la ciudad de México, donde los abusos sexuales en el transporte público pasan por el manoseo disimulado o agresivo, el contacto corporal insultante o las insinuaciones sexuales, e incluso la violación. Los abusos se dan en autobuses, peseros (microbuses), metro y taxis; la impunidad es el sello de la casa y ha llevado a las mujeres a defenderse literalmente con las uñas, y a muchas otras con armas improvisadas.



El transporte rosa comenzó a circular el 22 de enero por dos rutas y ya es una buena noticia. “La verdad es que ha sido una agradable sorpresa. No lo puedo creer, viajo cómoda y sin tener que estarme cuidando de que alguien se me acerque con malas intenciones”, dice Josefina Salcedo, una atractiva y bien vestida mujer de 29 años, empleada de una tienda de ropa.



“Yo vengo de La Villa (norte) hasta La Zona Rosa (centro) como a las ocho y media, cuando todo mundo tienen que llegar a la oficina, hay días en que los peseros vienen repletos y no falta quien se acerca de más o te pone la mano en las caderas y no se cuánto más”.





Ahora viajan contentas

En Paseo de la Reforma, una de las dos rutas que cubre inicialmente el transporte “Sólo para damas”, los conductores todavía discuten con los despistados hombres que tratan de subir tras las mujeres. Sólo pueden viajar con ellas sus hijos menores, no hay excepciones ni para los ancianos. “Y está bien, porque hay viejitos bien abusivos”, según Andrea María Palafox, ayudante de cocinera de un restaurante de La Condesa (centro). “Viajé contenta, pura mujer en el camión. Por el mismo precio”.



Una anónima que baja del autobús rosa, sin pregunta de por medio, comenta: “Nunca me pasó nada así como grave, pero hay días en que uno siente que alguien la toca por el pecho o más abajo y cuando busca con la mirada no hay nadie a quien culpar. Tengo amigas que han sido manoseadas en forma descarada, les soban las asentaderas o los pechos. Algunas gritan o se pelean con los abusivos, pero como la mayoría de los viajeros en los carros son hombres, nadie te ayuda. Ni de milagro hay un policía y los choferes son iguales, si se te levanta un poco la falda al subir te quieren comer y no falta el que te dice cosas”.



Los autobuses “Sólo para damas” salieron a las calles con el Programa Atenea, que parece inspirado por la diosa griega de la sabiduría. La directora de la Red de Transporte de Pasajeros, Ariadna Montiel Reyes, dijo que “hay una solicitud de las usuarias” para aumentar las rutas de este servicio.



Hace unos meses, Beatriz Santamaría, directora de Fomento y Concertación de Acciones del Instituto de las Mujeres, indicó que es en el Metro donde con mayor frecuencia se da la violencia sexual, se dan “hostigamientos, palmaditas, tocamientos ofensivos para nosotras, que pueden desencadenar hasta en una violación”.





Sitios “cabrones”



Hay mujeres que saben que viajar en Metro, autobuses, peseros o taxis puede ser una pesadilla. Sofía, una estudiante de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México, no duda cuando dispara la respuesta sobre lo que es moverse en el transporte público: “Está cabrón allá abajo (en el Metro), apenas te subes y tienes que marcar tu territorio, mirar feo a cualquiera que se te acerque y buscar dónde recargarte sin peligro... A la pasada, disimuladamente, como sin querer, un chavo (joven) o un viejo te puede tocar, o recargarse en ti si no protestas fuerte”.



Cuenta que hay grupos espontáneos de autoayuda: Son muchos los consejos que se dan a las mujeres, como llevar a mano alfileres para alejar a los abusivos, anillos con un filo cortante o punzante, emplear cualquier objeto con punta: lápiz, horquilla para el pelo, agujas para tejer o tijeras, para repeler la acción abusiva. Cualquier cosa se convierte en arma de defensa, por eso hay mujeres que portan latas de gas o polvos pica-pica, y muchas que tienen sus uñas como garras...



No está a salvo ninguna, no importa que vista pantalones, vestido o minifalda, si es joven o vieja, atractiva o no. En un noticiario de televisión, una mujer dijo que ella viaja con un grueso abrigo, haga frío o calor, para mantenerse a salvo de los manoseos. Ahora, viaja con Atenea en el autobús 'Sólo para damas'.