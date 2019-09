MANAGUA, NICARAGUA | Sept. 18, 2019, 11:51 a.m.

Chávez a Ortega: ¿Por qué casi no te callás?

25 Enero 2008 |

4:38 p.m. |

AFP





El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, bromeó este viernes con su aliado nicaragüense Daniel Ortega en un acto televisado, cuando evocó su altercado con el rey Juan Carlos de España, y lo interrumpió con su propia versión de la frase: "¿por qué casi no te callas?".



Cuando Ortega se extendía comentando la firma de acuerdos bilaterales en el palacio presidencial de Miraflores, Chávez le propuso firmar los documentos antes de responder las preguntas de los periodistas.



"Sólo déjame agregar lo siguiente", insistió Ortega, a lo que Chávez replicó: "Treinta segundos, pásenme una piedra".



"Ya estás como el rey", bromeó Ortega.



"¿Por qué casi no te callas?, dije casi", matizó Chávez, al evocar que el rey de España le espetó "¿por qué no te callas?", cuando interrumpía al jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en la cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile, en noviembre.



"Quiero expresarle al pueblo venezolano ...", insistía Ortega cuando Chávez volvió a interrumpir: "El culpable del lío con el rey eres tú".



"Tenés razón, por decir la verdad, imaginate", aceptó Ortega.



"Dale. Yo pagué la pedrada, pero el culpable fue Daniel, porque dijimos verdades, se ponen bravos", cerró Chávez.



Ortega se apresuró a resumir su idea: "Los nicaragüenses estamos en la mejor disposición de hacer llegar lo más pronto posible productos agropecuarios al pueblo venezolano", ante la escasez de alimentos básicos.



Chávez declaró el año pasado que había congelado las relaciones diplomáticas con España a la espera de que el Rey de España se disculpe.