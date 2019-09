2.17 toneladas la cocaína incautada

Bluefields / RAAS

A las 02:30 de la tarde de ayer (viernes), la Policía, auxiliada por el Ministerio Público, concluyó el pesaje de los 78 sacos de cocaína incautados el miércoles por efectivos del Distrito Naval del Atlántico (DNA) en Willing Creeck, a unas 15 millas al sur de Bluefields, Región Autónoma Atlántico Sur.



El divulgador de la Policía de la RAAS, subcomisionado Rolando Coulson, informó que el cargamento de 78 sacos y dos paquetes a granel de polvo blanco, sumó un mil 947 paquetes que pesan 2 millones 177 mil 219.2 gramos, equivalentes a 2 mil 177 kilos o 2.17 toneladas.



Coulson dijo que el análisis químico reveló que el cargamento requisado a los colombianos Carlos Roberto Puertas y Ricardo Pérez, cuando se transportaban en una panga que naufragó cerca de la playa, consiste en cocaína con pureza del 77 por ciento.





Confesión

Ricardo Pérez declaró que recibiría un pago de 5 mil dólares, equivalentes a 10 millones de pesos colombianos, por trasladar el cargamento de droga a Estados Unidos.



Pérez dijo a periodistas costeños que el capitán de la embarcación y jefe de la operación era un nicaragüense, pero después cambió su versión diciendo que se trataba de una persona de origen hondureño o guatemalteco, al que no identificó, porque los capos que los contrataron son muy estrictos en el manejo de la información.





Persecución

En tanto, el jefe del DNA, capitán de navío Francisco Vallejos, informó que el Operativo “Tenazas” continúa, porque efectivos castrenses siguen a los dos prófugos que se escaparon de la panga capturada, y que según el jefe militar huyeron hacia una zona selvática al oeste de Willing Creeck.



Por su parte, el subcomisionado Coulson dijo que la misma noche de ayer (viernes) entregarían el informe correspondiente a la Fiscalía para que acuse a Puertas y Pérez por el delito de tráfico internacional de droga.