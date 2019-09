Clan desgobierna a la Cruz Roja

MATAGALPA

La presidente de la filial de Cruz Roja Matagalpa, Belma Rojas, dijo que en ningún momento ha señalado que doña Esperanza Bermúdez ha dirigido bien la Cruz Roja Nicaragüense, porque hace tiempo tienen quejas de ella por el mal manejo de la institución, incluyendo hasta las donaciones.



“Si hubiera buen manejo, la institución no estuviera en la crisis que se está viviendo actualmente, hay ilegalidades y arbitrariedades contra los estatutos, y si esto existe no se puede estar dirigiendo bien la Cruz Roja a nivel nacional, todo esto gracias a la injerencia de su hijo, que es asesor personal porque no ha sido nombrado por el Consejo Nacional de Cruz Roja”, enfatizó Bermúdez.



Dijo que el organismo humanitario no puede estar siendo dirigido por una familia compuesta por madre e hijo y un grupo de personas, como son el fiscal; el jefe de los socorristas Byron Calderón, quien fue destituido por el Consejo Nacional, pero ahí continuó como tal; el tesorero, que también es miembro del clan, por lo que nunca ni ahora la Cruz Roja ha sido dirigida correctamente, señaló la señora Rojas.





Las donaciones

Otro punto que aborda Rojas son las donaciones, de las cuales asegura que se quedan en Managua, y a las filiales que no están de acuerdo con la actitud de doña Esperanza no les llega nada, a pesar de que hay situaciones graves como las que vivió Matagalpa con las recientes inundaciones.



“Estoy de acuerdo que como presidenta nacional doña Esperanza puede tomar decisiones, pero después tiene que reunir al Consejo y rendir un informe de lo que ha hecho, y hasta el momento no sabemos cuánto es la ayuda que ha llegado a Cruz Roja, tanto en víveres como en dinero en efectivo”, expresó.



Aseguró que desde enero del año pasado (2007) no han tenido información porque doña Esperanza no los cita, por lo que no habido Comité Ejecutivo ni Consejo Nacional, lo que convierte la situación en muy difícil, y quienes pierden son las personas más necesitadas.



Aseguró que se ha comunicado con un miembro de la Federación de Cruz Roja Internacional en Panamá, quien le manifestó que habían agotado todos los medios con doña Esperanza para que esta crisis finalizara, crisis que tiene que terminar con elecciones pero apegadas al reglamento y estatutos que rigen a la organización humanitaria.