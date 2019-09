Continúan declarando directivos de bancos

El presidente de la Junta Directiva de Bancentro, Roberto Zamora, compareció en la Fiscalía para declarar sobre la investigación de los Cenis.



Zamora indicó que la renegociación fue a petición del gobierno (pasado), y al ampliarse el plazo para el pago tenían que cobrar otra tasa de intereses, se vencía seis meses más tarde, y al ampliarlo, tengo que captar depósitos a diez años, es un asunto financiero, si quiero captar fondos a largo plazo, los intereses se suben, dijo.





Lo mismo pide ahora

Afirmó que este gobierno está pidiendo lo mismo (ampliar el plazo) para ver si se pueden liberar recursos del pago de 2008 y 2009, pero evadió responder si negocian bajo la lógica referida antes: aumentar los intereses como sucedió con la Administración de Bolaños.



Vale mencionar que el gobierno, según han expresado las autoridades financieras, negocia con los banqueros la ampliación del plazo para el pago, y una reducción en los intereses.



Zamora tampoco respondió cómo han negociado con los productores, especialmente los cafetaleros, la deuda comprada en la subasta.



Indicó que entregaron información al fiscal Armando Juárez, pero no terminaron y regresarán el martes próximo con un espíritu de colaboración, porque en Bancentro cada una de las operaciones fue bien hecha. Prometió que el próximo martes harán una exposición en detalle de la participación de Bancentro en el proceso de compra de bancos quebrados.



Juárez dijo que ellos (Fiscalía) tienen su propia lectura y consideraciones de la entrevista de Bancentro, que fue interrumpida para mantener la coherencia en el trabajo y procesar la información suministrada.





El edificio Banic

Explicó que el martes abordarán con los directivos de Bancentro lo relacionado con la subasta, y dentro de eso, la operación de compra-venta del edificio Banic, porque aparece que el BCN se lo vende a la Corporación Bancentro S.A. de Panamá, pero la subasta la ganó Bancentro.



Indicó que citaron a don Jaime Chamorro para que explique en qué consistió la operación, porque él aparece como representante de Corporación Bancentro S.A. Panamá.



Chamorro, ex directivo de Bancentro, afirmó que se trata de un hostigamiento político para inhibir a Eduardo Montealegre, y que en su caso dejó de ser directivo de Bancentro hace año y medio.



La declaración se tomó en la Procuraduría General de la República (PGR), debido a que en las instalaciones de la Fiscalía se fue el fluido eléctrico. Chamorro aclaró que acudió a la Fiscalía en carácter personal, y que el Diario La Prensa, del cual es director, nada tiene que ver en el asunto.



Explicó que la Junta Directiva, integrada por unas ocho personas, actúa como cuerpo colegiado, y fue la que autorizó entrar a la subasta pública dirigida por una compañía norteamericana escogida por el BCN, y que Bancentro ofreció el doble del segundo lugar en dinero en efectivo.



Refirió que entre las propiedades adquiridas en estas subastas está el Centro Banic, que se compró en 5.5 millones de dólares, edificación que según dijo era en ese momento sólo el “cascaron”, pues después invirtieron alrededor de 20 millones de dólares para su remodelación.



En relación con el edificio donde funciona el Ministerio Público, comprado por Bancentro en la subasta, indicó que la Superintendencia de Bancos les ha pedido que se deshagan de él porque no produce, y los bancos no pueden tener activos inactivos, improductivos.