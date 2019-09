Su libertad no valen dos manos

“Yo prefiero que no salga (en libertad)”, dijo Mauricio Carballo, padre de María Inés Carballo, una joven de 18 años que tuvo que ser sometida a siete operaciones en la mano derecha porque en un accidente de tránsito perdió los tendones y los nervios, “suerte” que no tuvo Nexy Oneida Zeledón, de 38 años, quien sí perdió su mano, antebrazo y parte del brazo derecho en el mismo choque y posterior volcón en el que se vieron envueltas.



Las dos mujeres se presentaron ayer en el Juzgado Primero de Ejecución de Sentencias para pedir a la judicial que no le suspenda la condena y no le otorgue la libertad condicional al acusado, Carlos José Silva Rivas, conductor del microbús donde viajaban el doce de octubre de 2006.



El accidente ocurrió sobre el kilómetro 27 y medio de la Carretera Sur. Once personas resultaron lesionadas, incluyendo el hijo de diez años de Nexy, el que ahora siente terror de viajar en bus, y no es para menos, porque su madre calcula que ha invertido unos diez mil dólares en medicamentos, terapia de rehabilitación y en la prótesis que le costó cinco mil dólares.



Zeledón dijo que no se opone a que el acusado salga en libertad, pero que la indemnicen. Hasta ahora el acusado sólo ha completado cuatro meses del año y tres meses al que fue condenado. Por falta de energía, la audiencia fue reprogramada.