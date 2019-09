Plantas Hyundai serán compradas

Emilio Rappaccioli, titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), reveló ayer a EL NUEVO DIARIO que las plantas de generación térmica que vendrán en los próximos días a Puerto Corinto, procedentes de Venezuela, serán compradas a la empresa Hyundai a través de la empresa mixta Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa).



Rappaccioli dio estas declaraciones luego que indicó que a partir de ayer se esperaban los primeros accesorios para instalar 40 megavatios de energía, a base de búnker, la cual el gobierno estima que estará disponible para inyectarse al sistema interconectado nacional en abril próximo.



“En base a la información que tengo, vienen (ayer) unos 80 a 90 contenedores que son parte de los equipos que tienen que ver con las plantas de generación que se están comprando con financiamiento venezolano a la empresa Hyundai a través de Albanisa, de tal manera que los primeros 40 megavatios van a estar entrando a generar en los primeros días de abril”, expresó Rappaccioli.



Sin embargo, dijo desconocer los detalles sobre la compra y los tipos de accesorios que arribaron a Puerto Corinto, Chinandega, al argumentar que Albanisa es la dueña de las plantas y la encargada de la recepción y el traslado de los equipos a los diferentes lugares donde serán instalados. “Ella (Albanisa) es la empresa dueña de los equipos y es la que te puede dar los detalles”, expuso.





El hombre de los tres sombreros

EL NUEVO DIARIO intentó conocer mayor información al respecto con funcionarios de Albanisa, pero Carlos Moncada, vicegerente de esa empresa, declaró que no estaba autorizado para dar información, y agregó que el administrador de Albanisa, Juan Romero, no se encontraba en el lugar, ni tampoco Francisco López, vicepresidente de Albanisa, quien también funge como presidente de Petronic y tesorero del FSLN.



“Nosotros estamos dando todo el apoyo a Nicaragua, pero la única persona que puede dar información al respecto es el ingeniero Francisco López, pero te puedo garantizar que todo lo que dijo el ingeniero Rappaccioli es cierto”, refirió Moncada.



Y es que el presidente venezolano, Hugo Chávez, prometió el pasado 16 de enero el envío de nuevas máquinas generadores de electricidad de hasta 120 megavatios.



Mientras tanto, Mario Mejía, divulgador de la estatal Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), aseguró que las máquinas venezolanas llegarán al país mañana, aunque hasta ayer la hora todavía no se había confirmado.



Además, recordó que son máquinas con capacidad de generar 40 megavatios, de los cuales 20 serán instalados en Masaya y los restantes 20 megas en Tipitapa, cerca de la generadora privada Tipitapa Power.