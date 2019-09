Cae telepuerto en Rivas

RIVAS



Un telepuerto pirata que operaba a escasas dos cuadras en dirección oeste de la delegación departamental de la Policía de Rivas, fue desmantelado este 23 de enero durante un operativo sorpresa de las autoridades, que siguen la pista de dos rivenses y un costarricense responsables del ilícito negocio, que se estima dejó pérdidas de 192 mil dólares en un mes.



De acuerdo con un informe de Auxilio Judicial de la Policía rivense, los responsables del telepuerto pirata son los hermanos Camilo Gaspar y Denis Alberto Lara Guadamuz, y el tico Jairo Gutiérrez Toruño. Los tres formaron la sociedad “Lara Gutiérrez Compañía Limitada”, que empezó a operar ilegalmente desde octubre de 2007, teniendo como oficina un pequeño cuarto.



Según declaraciones del jefe de Auxilio Judicial, subcomisionado César Useda, estos tres sujetos adquirieron con la empresa Enitel un contrato para crear un “centro de llamadas” destinadas a clientes que urgían pedir vía telefónica trasferencias de mercadería.



No obstante, lo que realmente hacían los hermanos y el tico era convertir en llamadas locales las realizadas de Estados Unidos a Nicaragua, cometiendo de esta manera los delitos de estafa, evasión fiscal y asociación ilícita para delinquir, según el informe de la Policía.



Para dicha actividad, los tres socios del telepuerto usaban 48 números convencionales, entre ellos el 563-4636 y el 563-0862. Entre todos estos números se contabilizó en apenas doce días un total de 365 mil 611 minutos en llamadas recibidas desde Estado Unidos, cuyo valor es 0.12 centavos dólar el minuto, por lo que la pérdida en ese corto período es de 43 mil dólares, ya que gracias al truco del tico y de los dos hermanos, las llamadas las hacían pasar como locales.



Sin embargo, se estima que la pérdida será mayor al analizar las llamadas que se recibieron en todo un mes, ya que en todo ese período se cree que las pérdidas rondan los 192 mil dólares.



De acuerdo con el subcomisionado Useda, durante el allanamiento realizado al telepuerto, ubicado de la Farmacia Miranda 50 metros al oeste, sólo se encontró a Massiel Gómez Fariñas, de 26 años, y cónyuge de Camilo. La misma no fue detenida, pero sí se ocupó un equipo Reuter, dos multiplesores moduladores, un modem, una batería, un teléfono, 48 cajas de terminales telefónicas, 6 mil 380 dólares y un cable telefónico de cien pares, así como documentación.



En el informe policial se señala que es a partir del 20 de diciembre que le vienen dando seguimiento al telepuerto pirata, catalogado por el subcomisionado Useda como uno de los más sofisticados de los que se han quebrado en toda Nicaragua.



Las sospechas del telepuerto se dieron porque el 20 de diciembre la empresa Enitel detectó anomalías, relacionadas con prácticas de defraudación que afectaban los ingresos provenientes de las llamadas internacionales originadas desde Estados Unidos, y que evadían los pagos correspondientes de los teléfonos convencionales, desde cuyas líneas se gestaba el ilícito.



Según Useda, los propietarios de las líneas convencionales que eran usadas para cometer dicha actividad no tienen nada que ver con el fraude, ya que ellos pagaban sus llamadas normalmente, pero el dinero por dicha comunicación quedaba en los bolsillos de los dos hermanos y del tico, y no en Enitel.