Sigue cerco colombiano

El presidente Daniel Ortega denunció ayer que el gobierno de Colombia no está acatando la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya, que establece que el meridiano 82 no es el límite marítimo entre ambos países, lo que, advierte el mandatario, puede crear “una tensión de orden militar”.



“El gobierno de Colombia mantiene vigilancia militar en la zona marítima. Ellos están reivindicando como propia (la zona), y no permiten que los pescadores nicaragüenses lleguen a esas aguas, que pertenecen a Nicaragua”, expresó el mandatario en la VI Cumbre del ALBA que se celebró en Venezuela.



La decisión de la CIJ, pública en diciembre del año pasado, fue catalogada como una victoria para Nicaragua, pues, además de que la CIJ determinó que tiene la jurisdicción sobre este tema, desechó la tesis de Colombia, de que los límites marítimos estaban fijados en el meridiano 82, con lo cual pretendía quitarle a Nicaragua más de 100 mil kilómetros de su extensión territorial, incluyendo su zona económica exclusiva y su plataforma continental.



Según el presidente Ortega, la desobediencia del gobierno colombiano “va más allá de lo político, de lo jurídico, y también es una tensión de orden militar”.





“Están provocando”



Ortega aseguró que patrullas de guerra y fragatas colombianas se movilizan en el área en “una actitud de provocación”.



“Esperamos que el pueblo pueda frenar la actitud del gobierno colombiano, y que no se cometa la locura de provocar una confrontación que afectaría a todos”, advirtió el Presidente.



No sería la primera vez que Colombia utiliza sus recursos militares para impedir la entrada de nicaragüenses a ese territorio. Después del fallo, el agente de Nicaragua en la Haya, Carlos Argüello, calificó como “un golpe enorme para Colombia” el hecho de que después de que este país puso buques de guerra para impedir que los nicaragüenses llegaran hasta la zona, la CIJ estableciera que el meridiano 82 no es el límite.



Luego del fallo, el ex canciller colombiano y coagente ante la Corte de Justicia de La Haya, Guillermo Fernández, aseguró que el traspiés había sido para Nicaragua, pues la CIJ ratificó la soberanía de Colombia en el archipiélago de San Andrés y Providencia.





Un poco de historia

La sentencia que emitió la CIJ el año pasado está referida a las objeciones que interpuso Colombia ante la demanda que Nicaragua presentó en diciembre de 2001. Colombia argumentaba que la CIJ no estaba facultada para resolver el conflicto.



En la demanda Nicaragua solicitaba la determinación de la frontera marítima entre ambos países, pero el país sudamericano argumentaba que en el Tratado Bárcenas- Esguerra se habían fijado las fronteras marítimas, por lo que no existía controversia alguna.



Según explicó en su momento Carlos Argüello, “el meridiano 82, que queda aproximadamente a 60 millas de las costas de Nicaragua en algunos espacios, y a 70 y 80 en otros, va a estar a 200 millas de distancia de la costa de Nicaragua”.



La CIJ también estableció que no existía ningún litigio entre Nicaragua y Colombia por la soberanía sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, e implícitamente reconoció que éstas pertenecen al país sudamericano.