Comemos raya sin percatarnos

Para algunos puede ser raro el consumo de peces como la raya, sin embargo, la comemos sin saber que es ingrediente de productos que en nuestros supermercados se etiquetan simplemente como pescado, pero es un recurso marino igual o más explotado que los tiburones, que por sus aletas está en peligro de extinción en las costas centroamericanas.



La pesca artesanal de la raya es prolífica en Nicaragua, que exporta a El Salvador parte de su captura para utilizar sus cartílagos en filetes, y por ende es un porcentaje menor el que queda internamente, sin embargo, lo que tiene preocupado a los funcionarios del Instituto Nicaragüense de la Pesca (Inpesca), es que hasta el momento no hay estudios para determinar el grado de afectación que se está causando a esta especie.





Lugares de explotación

Nicaragua tiene al menos 20 especies viviendo cerca de sus costas, y la ventaja de la pesca de la raya es su facilidad de obtención y su extrema docilidad, para lo cual no se necesita de grandes embarcaciones ni equipos, dado que se encuentran en la superficie de la costa, donde se alimentan de caracoles, pequeños moluscos y mariscos.



Luis Velásquez, en representación del Centro de Investigaciones Pesqueras de Inpesca, comenta que su pesca es dirigida. En el Pacífico se explotan por lo menos tres especies de raya, entre éstas la Dasyatis Americana.



Donde más se está explotando este recurso es en el Ostional, San Juan del Sur, el Astillero, Gigante, Casares y Masachapa, entre otros. En el Atlántico, en la empresa Caribesa de Bluefields se está procesando dos o tres tipos de raya.



“Que no sepamos los niveles de este recurso, no significa que dejemos de tomar medidas de ordenamiento y regulación para la pesca racional. Debemos conocer a qué talla se reproducen, zonas de crianza y otros datos para tomar medidas precautorias”, dijo el funcionario de Inpesca, institución que tiene a sus inspectores en cursos para el reconocimiento de las diferentes especies de tiburones y rayas, con el objetivo de recopilar datos que ayuden en la conservación de las especies mencionadas.





Hasta 600 libras diarias por zona

Velásquez indicó que en la zona del Ostional hay días que colectan hasta 600 libras de aletas, que es la parte utilizada. El rendimiento del recurso, que es el filete limpio, se calcula aproximadamente en 30 por ciento del peso total del animal, lo cual es más aprovechable que el tiburón.



La única ventaja para la raya es que sus aletas no tienen altos precios. La libra se valora en siete u ocho córdobas, dependiendo de la zona, el tamaño de las aletas y la empresa que se la compre.



Gastronómicamente hablando, la raya puede consumirse frita, empanizada, mezclada en “deditos de pescado”, como bocadillo, al pimentón, en salsa, en manteca de ajo, en salsa de cebolla, con salsa de alcaparras, a la gallega, y con vinagreta de azafrán.





Normas contra su extinción

Hasta el momento, en Centroamérica no existen normas para la pesca de la raya, a diferencia de México, que implementa su Norma Oficial Mexicana para la Pesca Responsable de Tiburones y Rayas.



Es de destacar que la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UMCN), en 2006 incluyó a la raya en su "lista roja" de especies amenazadas. Esto como parte de la primera evaluación regional integral de algunos grupos marinos, como los tiburones y las rayas, particularmente susceptibles a la pesca excesiva y que están desapareciendo en todo el mundo a un ritmo "sin precedentes".



Según el informe, "se está comprobando que las especies marinas están tan expuestas al riesgo de extinción como sus contrapartes terrestres; la situación desesperada de muchos tiburones y rayas es solamente la punta del iceberg", indicó el experto de la UMCN, Craig Hilton-Taylor.



Con anterioridad, el informe "El estado de los peces cartilaginosos del Mediterráneo", de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), señaló que el 42 por ciento de las especies de tiburones y rayas del Mediterráneo está amenazado con la extinción, según revela un estudio, que señala como principal causa el exceso de pesca.



Tras su análisis, concluyeron que 30 especies están amenazadas con desaparecer y, entre ellas, 13 están clasificadas en “Peligro Crítico” (mayor nivel de amenaza posible), ocho están en “peligro” y nueve son “vulnerables”.



Velásquez dijo que al igual que los tiburones, su período de gestación es de casi dos años, lo que da como resultado pocas crías, y por esto el período de reposición de la especie muy lento. Elementos que la hacen muy vulnerables.



“Hay que tener mucho cuidado para mantener un uso sostenible y de manera responsable. La raya tiene muy pocos depredadores y su principal enemigo es el hombre. Uno puede creer que hay abundancia en los océanos, pero al igual a cualquier otro recurso natural, tiende a terminarse, y a esos niveles llegaron las ballenas y las focas. En estos momentos el problema de la sobreexplotación afecta a los tiburones y las rayas”, agregó.



El especialista dijo que las consecuencias de su exterminio no finalizarán con la pérdida de otra especie, sino que al desaparecer, surge un desequilibro ambiental que tarde o temprano repercutirá en los seres humanos.