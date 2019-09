Cuentas claras o Contraloría

El ministro de Educación, Miguel de Castilla, responsabilizó a sus antecesores en el cargo de no pedir cuentas claras a colegios católicos y ONG, del fondo presupuestario para educación que les es entregado en concepto de subvenciones y subsidios cuando, aún cobran altos aranceles a los padres de familia.



El funcionario afirmó que la tarea que le ocupa, ahora en el Mined, es de reconstruir todo el sistema, tanto la infraestructura de las escuelas, la distribución del presupuesto, el currículo escolar, así como el magisterio nacional.



“Parece que la tarea educativa en este país se hacía con los codos y la rodilla; y no con lo que está con la parte de atrás del cerebro”, dijo De Castilla.



Según De Castilla, en 2007 entregaron 94.2 millones de córdobas para los colegios subvencionados, que incluyen centros de la Iglesia Católica, evangélica y hasta particulares.





“Si no... va la Contraloría”



La cuota mensual que se cobra, dijo De Castilla, es parte de la problemática que hay que conversar: el tipo de aranceles que cobran, la no rendición de cuentas, los aranceles; quiero recibir el informe de cada escuela para ver la cantidad de maestros de cada escuela.



“Queremos conversar con la Conferencia Episcopal, hay que conversar sobre la rendición de cuentas, no creo que sea necesario que la Contraloría intervenga, pero, si no atendemos el problema, debe atenderlo la Contraloría”, añadió.



De Castilla no arremetió solamente contra los colegios propiedad de la Iglesia Católica. Además, dijo que más de un millón y medio de córdobas que reciben otros sectores (iglesias evangélicas y personas individuales) se entregan sin control y sin que se rinda cuenta del uso de los mismos.



“Todo eso hay que corregirlo, la herencia que se dejó, no se imaginan qué gruesa es, quiero ver el informe de cada escuela”, agregó.



“No vamos a quitar un solo centavo a la Conferencia Episcopal, no vamos a quitar subvenciones, pero estamos pendientes de qué medidas habrá que tomar”, señaló



La papa caliente

El titular de Educación expresó que han invitado a la organización eclesiástica para evaluar el problema, ya que hay niños y jóvenes que se ven afectados indirectamente.



“Deberían rendir cuenta, pero no se ha hecho, este problema es una herencia que se nos dejó, y la idea de las subvenciones viene de 1993. Es una papa caliente que se nos dejó, vamos a buscar cómo solucionarlo”, afirmó.



En ese sentido, dijo que el pago de aranceles es para el pago de maestros, pero hay colegios que hasta cobran 360 córdobas mensuales, “y si el estado subvenciona, los aranceles deben ser bajos”, dijo el funcionario.



“Es una herencia que recibimos, es un problema, y hay que irlo corrigiendo. De hecho, es un problema global, es reconstruir todo, es reconstruir el currículo, es levantar todo, porque todo estaba hecho con los codos y la rodilla y no con el cerebro”, enfatizó.



De Castilla consideró que la subvención a los colegios públicos es un problema al que debe buscarse soluciones, y para ello ha enviado una citatoria a los jerarcas de la Conferencia Episcopal para que se sienten a “negociar”, pero hasta hoy no ha tenido respuesta.