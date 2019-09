Dragado del San Juan a Cancillería

El caso de la contaminación del río San Juan por parte de costarricenses podría pasar a la Cancillería de la República, para que se hagan las gestiones correspondientes para tratar de frenar su deterioro, aseguró Roberto Araquistain, vicetitular del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, Marena.



El funcionario aseguró que el viernes regresó de San Carlos, Río San Juan, donde recibió noticias de que los costarricenses están dragando algunos afluentes del río en el área de Costa Rica, y que eso está afectando el recurso natural y contaminándolo al remover tierra y lodo.



“Traigo la visión de nuestra delegación de esa zona (Río San Juan) y de la Secretaría de la Reserva de Biosfera, y hablaremos con la ministra para plantear el tema en Cancillería, para hacer una revisión de esto, y que como son violaciones internacionales a los tratados de contaminación de los vecinos, estaríamos revisándolo para integrar una comisión que viajaría a la zona”, expresó.



Las declaraciones del viceministro del Marena confirman las denuncias hechas hace pocos días por el diputado Maximino Rodríguez, quien aseguró que los ticos están dragando afluentes del San Juan y provocando que baje el nivel del río, afectando la navegación y provocando la muerte de las especies acuáticas.



El funcionario agregó que ya se hicieron los primeros contactos con el Ministerio del Ambiente de Costa Rica para ir a hacer una investigación de campo al lugar y ver realmente qué se puede hacer para evitar que se siga contaminando el río San Juan.



En diferentes ocasiones los costarricenses también han sido denunciados por contaminar con plaguicidas el río San Juan, ante la dinámica actividad agrícola que poseen en la zona.



Araquistain dijo que estuvo en Río San Juan participando de la Feria del Cacao y de un foro entre diversos organismos de la región, quienes están trabajando para la cruzada nacional de reforestación en el área de amortiguamiento y núcleo de la reserva Indio-Maíz, de ese departamento.



Consideró la reunión como muy importante, porque todos los organismos e instituciones involucradas están dispuestos a trabajar por mejorar el medioambiente de esa región del país.



En su denuncia, el diputado Maximino Rodríguez propuso la creación de una comisión especial para viajar a la zona y comprobar el supuesto deterioro al que está sometido el río San Juan.





Tiburones desaparecen

Algunas especies que antes utilizaban el río San Juan como ruta entre el Mar Caribe y el Lago de Nicaragua, están casi desaparecidas, como es el caso del tiburón de agua dulce.



Según Araquistain, dicha especie está por desaparecer, no sólo por la comercialización que se ha dado con esta especie, sino también por el uso de trasmallos para la captura artesanal de peces, en los que se enredan los tiburones y mueren.



En días pasados la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, denunció que las prácticas comerciales indiscriminadas están exterminando al tiburón en Centroamérica, porque sus aletas son muy apetecidas en países asiáticos.



El viceministro del Marena recordó que en los años 60 ó 70 vinieron unos chinos o japoneses a establecer una industria para la exportación de aletas de tiburón, lo que afectó a la especie acuática.



“Esto (la operación de esa industria) causó que las poblaciones de tiburón y peces sierra, que también fueron explotados, se redujeran a la mínima expresión”, apuntó.



Agregó que posteriormente se comenzó a utilizar trasmallos por parte de los pescadores artesanales, lo que no permitió que el tiburón, que se reproduce en el mar, subiera por el río San Juan y entrara hasta el lago, porque se enreda y es capturado en los raudales del río.



“Si se hace una inspección en el lugar, se encontrarían muy pocos tiburones de agua dulce y peces sierra”, indicó.



El viceministro del Marena aseguró que no existe comercialización a nivel nacional de la aleta del tiburón, aunque posiblemente algunos barcos pesqueros en alta mar los capturen, pero tiene entendido que ese tipo de pesca está prohibida.



El funcionario señaló que no se tienen establecidas cuotas para la captura del tiburón, y es algo que debe instaurar el Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura.



“Estamos en relación con esa entidad y estamos apoyando ese trabajo (la pesca del tiburón), porque tenemos que regular la cuota de pesca del tiburón, porque ya es una especie que va a comenzar a tener problemas. Ya tiene problemas en el agua dulce y en el agua salada también”, puntualizó.