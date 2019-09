Escándalo en Panamá por “guaca” de Alemán

El ex procurador especial de la República de Panamá, Rodrigo Miranda Morales, denunció que el presidente Martín Torrijos y la actual procuradora Ana Matilde Gómez, han pedido una enorme coima a cambio de liberar dinero del ex presidente nicaragüense y reo Arnoldo Alemán, quien supuestamente tiene más de 300 millones de dólares en una cuenta que no está a su nombre en un banco del país canalero.



La denuncia la hizo Miranda Morales a través de algunos medios de comunicación panameños el pasado 21 de enero, y fue ratificada ayer vía telefónica a EL NUEVO DIARIO por él mismo. Hasta ayer no se conocía alguna reacción del gobierno de Panamá, a quien Miranda acusa de guardar silencio para evitar que se provoque un verdadero escándalo sobre el asunto.



Sus declaraciones las conoce el embajador panameño en Managua, Miguel Lecaro Bárcenas, quien manifestó que mientras no existan pruebas de lo que el ex procurador especial dice, no valdrá la pena emitir algún tipo de criterio.



Miranda declaró por teléfono a EL NUEVO DIARIO que hace una semana, más o menos, llegó una persona de su entera confianza a la oficina que tiene en Ciudad Panamá, y por segunda vez abordó el tema de Alemán. “Me dijo que había una cuenta en el banco HSBC de Panamá, aproximadamente de 300 millones de dólares, que formaba parte de un patrimonio del ex presidente Arnoldo Alemán”, relató.



“Esa persona --que está muy ligada a todo ese proceso de Alemán-- me explicó que ese señor tiene su fortuna depositada en varios países, que tiene cuentas en Nueva York, en Londres, Costa Rica, Jamaica y Panamá”, sostuvo Miranda.





Pero lo que se conoce aquí hasta ahora es que el juicio abierto al doctor Alemán por el Tribunal Tercero de Circuito de Panamá es por 58.2 millones de dólares del Tesoro Público de Nicaragua. ¿De dónde salen esos 300 millones de dólares que dice usted?

Cuando se descubrió que Alemán le había robado al pueblo de Nicaragua sumas enormes de dinero, él vino a Panamá, y a una pariente de él, que tenía una cuenta en ese banco, en el HSBC, abierta con sumas de dinero proveniente de negocios, fincas y bienes lícitos, le pidió que le permitiera meter parte de su dinero en esas cuentas y que la gratificaría, y así fue, ella accedió, cayó en la trampa.



El gobierno de Nicaragua solicitó al de Panamá cautelar esas cuentas, porque hay un proceso en Nicaragua en donde le tienen agarrado los bienes a Alemán, que incluso está condenado a 20 años de prisión y que tiene ahora país por cárcel.



Usted habla de coimas en sus declaraciones. ¿Qué base tiene para afirmar algo así?

Yo le pregunte a quien me informó, ¿cuál es la causa por la que Panamá no quiere soltar esa plata? Y me dijo: “Coimas, Martín Torrijos quiere que le den 160 millones de dólares, y la procuradora Ana Matilde Gómez quiere 50 millones, y es más, a la procuradora le llegaron a garantizar ese dinero abriéndole una cuenta en las Bahamas, pero no se concretó porque está pendiente la coima de Torrijos.



¿Cómo es posible que si son 300 millones de dólares, le pidan 210 millones?, es mucho dinero, pregunté a quien me informó, y me dijo: “Es que los intereses han crecido de una forma exponencial, y de los intereses es que les van a pagar esas coimas y la plata, el capital queda libre”.



Miranda fue el primer procurador especial del gobierno panameño, después de la caída del general Manuel Antonio Noriega, en 1989. Ejerció ese cargo por tres meses, pues su posición frente a la corrupción lo hizo chocar con las nuevas autoridades, involucradas, según él, en actos ilícitos de lavado de dinero, y optó por renunciar.





¿Ha habido alguna reacción del gobierno?

Absoluto silencio, y lo hacen porque esa era la técnica de Noriega, que jamás contestaba cuando lo acusaban, yo fui quien lo acusó de haber decapitado a Hugo Spadafora; nunca hubo una respuesta, sino intimidaciones, amenazas, pero acá estoy.





¿La fuente que usted cita como la que le ha informado todo esto es confiable, porque sus señalamientos son muy delicados?

No puedo revelar los nombres de mis clientes por razones obvias. Tengo que cumplir con un mandato ético y, sin embargo, pienso que los afectados por mis palabras van a saber de quién se trata la persona que me ha confiado en calidad de abogado esta información.



Sólo puedo decir que están muy cerca de todas las andanzas y todos los secretos de Arnoldo Alemán, es todo lo que puedo decirles. Es más, a mí me buscaron personas que tenían la idea de contratar mis servicios para el caso de Alemán, y respondí que no tenía necesidad económica, no necesito correr ese tipo de riesgos, ni andar en escándalos de este tipo, porque quedaría señalado como un corrupto más de este país que está lleno de eso.





Lecaro Bárcenas: “Que lo demuestre”



El embajador de Panamá en Nicaragua, Miguel Lecaro Bárcenas, dijo ayer que hasta el momento la Cancillería panameña, que es la que debería de pronunciarse, no ha brindado declaración oficial.



“Hemos leído esas declaraciones del señor Miranda y estamos esperando que el gobierno emita un comunicado oficial al respecto. Sin embargo, me llama mucho la atención las cifras que maneja el señor Miranda, que están fuera de lógica en relación a lo que se maneja como el dinero congelado a Alemán en Panamá, cuando se efectuó el juicio, y esperamos que el señor Miranda presente las pruebas o acuse formalmente, porque se trata de una acusación seria.



“Realmente no tenemos conocimiento de las cifras que el señor Miranda maneja o dice manejar (los 300 millones de dólares), el gobierno de Panamá ha colaborado con la investigación, si bien es cierto que el sistema bancario brindó la información sobre las cuentas, fue para mantener limpio su imagen, pero mientras él no presente pruebas, pues todo será de boca”, concluyó.