“Viajan como reyes de Arabia Saudita”

Redacción Central



Los miembros de la alianza del Movimiento de Renovación Sandinista, Hugo Torres y Mónica Baltodano, calificaron de grave y peligrosa la justificación que Rosario Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega, hizo del porqué sus hijos y hasta sus nietos los acompañan en viajes oficiales.



Es preocupante y peligroso el voluntarismo, la discrecionalidad y el desprecio a la ley que el Presidente y su esposa han hecho, cuando de acuerdo a la Constitución, el mandatario debería de ser el primero en respetarla, dijo Torres.



Baltodano recordó que ese tipo de prácticas se ha reproducido una y otra vez de parte de los gobernantes que han manejado como propio los recursos, bajo la concepción de que la familia disfrute de los recursos del país, los puestos y las contrataciones en condiciones de privilegio para hacer negocio.



Se supone que una fuerza progresista está llamada a cambiarlos, pero más bien este gobierno los reafirma en sus expresiones más reaccionarias, casi como lo hizo Somoza, y como lo hacen en otros países los monarcas.



Eso de viajar con toda la familia, agregó, es como si fuesen los reyes de Arabia Saudita, como una de las familias más ricas de la tierra. Las declaraciones de Rosario son lamentables, ese tipo de conductas sólo puede convenirse en el marco de los arreglos estratégicos con Arnoldo Alemán, porque Ortega nunca criticó la corrupción del ex presidente.





Aglutinar verdadera oposición

Ortega nunca pronunció la palabra lucha contra la corrupción. Él tiene la contrapartida de parte de los arnoldistas, una Contraloría debilitada, un sistema judicial controlado, porque el arreglo con Alemán se lo permite, porque los contrapesos de las instituciones y políticos no existen. Por eso es importante aglutinar una verdadera oposición, dijo Baltodano.



Recordó que cuando Sandino iba a ser asesinado y un guardita iba a buscar lo que andaba en los bolsillos del pantalón, Sandino le dijo: ‘No tengo nada, porque jamás he vivido de los fondos de la nación’, demostrando la calidad moral, pero este gobierno no tiene nada que ver con eso.



Torres considera que después de las declaraciones de Rosario, queda en evidencia que hay una confusión entre los intereses del Estado, que tendrían que ser defendidos por el Presidente, su esposa y familia. Estamos en presencia de una confusión Estado-familia-partido a todas luces innegable.



Veo delicado y grave que traten de hacernos ver eso como si es lo más natural del mundo, porque eso niega el carácter de Estado moderno establecido en la Constitución, niega el Estado de Derecho, pilar fundamental del Estado moderno.



El Presidente, agregó Torres, no puede aceptar eso, porque sería como reconocer que hemos retrocedido a estados de desarrollo ya superados, de absolutismo del poder, y eso no es saludable para los intereses del país, es sumamente nocivo para tales intereses.





Actitud atrasada y retorcida

El Presidente no puede pretender que se acepte cualquier arbitrariedad y violaciones a la ley, no es más que una interpretación retorcida de lo que es la política y el deber del gobernante, el primero que debe cumplir y hacer cumplir la ley, pero sucede lo contrario en aras de intereses personales, familiares y partidarios, dijo Torres.



Estamos en presencia de una actitud no sólo atrasada, sino muy retorcida de lo que es la política y el deber de un gobernante, es grave para los intereses del país, y terminará dañando los intereses del partido de Ortega.