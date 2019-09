Cerrándose anillo a los secuestradores

Jinotega



Continúan las investigaciones para tratar de dar con el paradero de los secuestradores del productor Andrés Altamirano García, a quien dejaron en libertad hasta que sus familiares pagaron el rescate.



Primeramente se señalaba que era una persona la que había sido detenida por las autoridades policiales, pero una fuente de inteligencia aseguró que son más los sospechosos capturados para las investigaciones correspondientes, pero eso no significa que éstos sean los autores, sino que su detención obedece a las pesquisas que realiza la institución del orden.



Hermetismo de Policía

En la Policía de Jinotega se mantiene el hermetismo sobre el primer capturado debido a que no se quiere entorpecer las investigaciones, pero no señalaron si hay o no más sospechosos detenidos. Tratamos de comunicarnos con el jefe de la Policía de Jinotega, comisionado Raúl Monje, para que diera mayores detalles, pero éste sólo mandó a decir que están trabajando en las investigaciones.



Se conoció que el gobierno de Nicaragua, a través de la Comandancia General del Ejercito, ordenó a los mandos de las fuerzas castrenses realizar las investigaciones correspondientes y esclarecer este plagio que se registró en plena actividad cafetalera, con la finalidad de seguir garantizando la seguridad de la cosecha y meter tras las rejas a estos antisociales.



La fuente confirmó que la banda de secuestradores está compuesta por unos seis elementos, quienes son originarios del Norte de Nicaragua, principalmente de Matagalpa, Estelí, Jinotega y del municipio del Jícaro, en León, por lo que se asegura que no podrán escapar debido a que están dentro del cerco que han establecido tanto las fuerzas militares como policiales.



En la jefatura de la Policía de Jinotega todo era movimiento y había áreas restringidas a los periodistas. Ahí sólo se encontraban miembros de la inteligencia militar del Ejército de Nicaragua y de investigaciones criminales de la Policía Nacional.



Tropas especiales del Ejército y la Policía, así como tropas de infantería y la técnica canina, se encuentran rastreando la zona, desde donde informan a sus superiores los avances de las investigaciones, y si hay rastros de los secuestradores que ahora están entre la espada y la pared debido a que el anillo se les viene cerrando poco a poco, aseguró la fuente.



Se espera que para mañana lunes haya más datos sobre los capturados, y se asegura que hay posibilidades de una conferencia de prensa para dar a conocer los avances del trabajo realizado, pero hasta el momento toda la información que se tiene es clasificada, aseguró una fuente de la Policía Nacional.