La “otra Rosita” a cinco semanas de dar a luz

SAN CARLOS/RÍO SAN JUAN

Confundida, huraña y desorientada porque en menos de dos meses ha sido llevada de aquí para allá, y cubriendo su angustia y vergüenza con su constante crisis de llanto, observamos a la “otra Rosita”, cuando los médicos del Hospital “Luis Felipe Moncada” le realizaban los análisis de rigor y la preparaban para su traslado a un centro asistencial en Managua, el cual fue efectuado ayer por la mañana bajo completo sigilo.



Durante las 24 horas que la niña violada por su padrastro permaneció en el hospital de San Carlos, el personal más cercano que la atendió, impresionado porque es el primer caso de embarazo en una niña de diez años, fue testigo además del compungido dolor y la angustia que la aprisionan, causados por el cónyuge de su madre, que la violaba supuestamente desde los ocho años.





Bebé está sentado

El ultrasonido indica que “la otra Rosita” tiene una gestación de 32 semanas, “le faltan cinco semanas para la 37, en que se determina un embarazo de término, su condición es estable, la única diferencia es que el ultrasonido indica que el niño está pélvico, está en posición sentada, y aunque fuese adulta, la indicación es hacer cesárea”, precisó el doctor Sergio Chamorro, ginecólogo del hospital de San Carlos.



A juicio del especialista, la niña de diez años, con órganos pélvicos infantiles, además de los trastornos sicológicos que enfrenta, no debe ser sometida al trauma de los dolores de parto, por lo que reafirmó la necesidad de la cesárea, y advirtió que se debe estar preparado para cualquier complicación que se pueda presentar, ya sea la amenaza de un parto pretérmino y la preclamsia, que es común en las pacientes primagestas.



El doctor Chamorro refirió que desde el punto de vista obstétrico, “el embarazo está cursando normal, no hay ninguna alteración, ni siquiera ha desencadenado una amenaza de parto pretérmino y tampoco hay un síndrome de preclamsia”, apuntó.



La “otra Rosita” fue descubierta el primero de diciembre durante la visita que realizara un equipo médico a la comunidad campesina de El Fajardo No. 3, encabezado por el doctor Douglas René García López, quien orientó a la madre llevarla a consulta al Dorado para realizarle los exámenes. El diagnóstico dio un embarazo positivo.





Detectada por equipo médico

La doctora Patricia Eugenia Mendoza determinó en los exámenes realizados a la niña, el cuatro de diciembre, que hay ruptura de himen de vieja data y un embarazo comprendido entre los cinco y seis meses, “el embarazo ubica en riesgo a la víctima”, sostiene. Según Mendoza, la niña le confesó que desde los ocho años su padrastro abusaba sexualmente de ella.



El violador de la menor huyó cuando la Policía se presentó a la vivienda de la comunidad campesina, que pertenece al municipio de San Miguel, en el departamento de Río San Juan. Se presume que la madre conocía los vejámenes que sufría su pequeña hija y que estaba embarazada, y se sospecha que alertó a su cónyuge para que huyera.



El violador está prófugo y la madre, tras ser procesada, enfrentará juicio oral y público el cinco de febrero próximo.