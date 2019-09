Nicaragua incapaz de cumplir acuerdo alimenticio con Venezuela

Nicaragua no tiene capacidad para exportar a Venezuela grandes toneladas de productos agrícolas y carne bovina como prometió el presidente Daniel Ortega a su homólogo Hugo Chávez, para ayudar a los venezolanos a superar el desabastecimiento, advirtieron este domingo productores nicaragüenses.



No producimos en abundancia

Aquí "no producimos en abundancia para ir a abastecer a un mercado tan grande (como Venezuela), que tiene problemas de desabastecimiento de alimentos", afirmó el vicepresidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC), Manuel Alvarez, al diario La Prensa.



Ortega acordó el sábado con Chávez suministrar 500 toneladas mensuales de carne, 6 mil vaquillas, 11 mil toneladas de maíz, ocho toneladas de frijoles y otros granos en el marco de un acuerdo de seguridad alimentario suscrito durante su visita a Caracas.



"Soy escéptico con semejantes cantidades, aunque en la carne no le veo problema, pero en el resto de productos no sé cómo van a vender grandes cantidades", expresó el dirigente de UPANIC, que agrupa a más de 100.000 pequeños y medianos productores nicaragüenses.



Productores: ofrecimiento absurdo

Además, consideró absurdo ofrecer 11.000 toneladas de maíz, cuando el país produce menos de 500 millones de toneladas al año, y exportar indiscriminadamente los frijoles que escasean desde hace meses en el mercado nacional.



En cuanto a la exportación de carne, los ganaderos creen que tienen capacidad para cumplir con las cuotas establecidas en el acuerdo, pero se oponen a la salida de ganado en pie, porque atenta contra la lucha que libran el sector desde hace años para proteger su industria, dijo el dirigente de la Comisión Nacional de Ganaderos (Conagan), Daniel Núñez.



Analistas por su parte temen que la exportación desmesurada de granos y alimentos a Venezuela genere desabastecimiento en Nicaragua, como ocurrió con la leche y el queso en diciembre pasado, entre otros productos, afirmó el economista, René Valecillo.



Ortega firmó el acuerdo durante su visita a Venezuela con motivo de la VI Cumbre de países miembros de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), a la que se adhirió hace un año, un día después de asumir el gobierno con el izquierdista Frente Sandinista.