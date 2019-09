Hallan muerta a pareja de cubanos

ESTELÍ



Fuentes extraoficiales revelaron que los cuerpos de un hombre y de una mujer que fueron encontrados este domingo en avanzado estado de descomposición en la cuesta Kukamonga, podrían corresponder a dos inmigrantes cubanos radicados en Costa Rica.



Aunque la jefe en funciones de la Policía en el departamento de Estelí, comisionada Miriam del Socorro Zamora Rodríguez, fue sumamente cautelosa en brindar información a los periodistas para evitar, según ella, obstaculizar el proceso investigativo, se conoció que los dos infortunados habrían realizado trámites migratorios en Costa Rica, en El Refugio.



Las autoridades locales hablan de asesinato, aunque trataron de evitar dar juicios definitivos debido al deterioro de los cadáveres, razón por la cual el forense no logró verificar cómo habían perecido.



El conductor de un autobús que viajaba para Somoto encontró los cuerpos en un basurero ilegal, ubicado a orillas de la Carretera Panamericana, en el kilómetro 169 y medio, en la Cuesta Kukamonga, en el tramo que une Condega y Estelí.



Una de las versiones que circulan es que los victimarios trasladaron los cuerpos desde el sur de Nicaragua. Y las autoridades estiman que por lo menos tenían ocho días de haber sido muerto.



La comisionada Zamora Rodríguez, jefa en funciones de la Policía en este departamento, dijo que los criminales lanzaron primero a la mujer y luego al hombre, por lo que éste se encontraba sobre el cadáver de la dama.





Trasladados a Managua

Detalló que en el lugar encontraron, efectivamente, unos documentos, pero fue prudente en brindar mayores detalles, ya que dijo estaban en un basurero ilegal y puede tratarse de otros “papeles”.



La forense Karla Rosales Mondragón dijo a las autoridades que debido al estado lamentable de los cuerpos, devorados en algunas de sus partes por aves de rapiña, no se pudo determinar las causas de la muerte, y por ello decidieron que serían trasladados al Instituto de Medicina Legal en Managua.



Aclaró que no estaban atados de las manos como inicialmente se informó, sino que como la basura y objetos en el vertedero ilegal se asemejaban a cuerdas o mecates sobre los cuerpos, se pensó en señales de torturas.



Explicó que es prematuro señalar si los infortunados fueron inicialmente torturados o si fueron ultimados a balazos o con objetos cortopunzantes.



Destacó que los documentos hallados estaban en una billetera, a pocos centímetros de los cuerpos, por lo que los “papeles” podrían o no pertenecerles, o bien los criminales los dejaron a propósito para despistar a las autoridades.



Son pocas las evidencias que se tienen, dijo, y la Policía trabaja en las investigaciones en distintas direcciones.



Es un caso complejo, y cualquier información que las autoridades brinden como oficial podría obstaculizar las investigaciones, señaló la jefa policial, al dar a conocer datos escuetos y generales a los periodistas que viajamos al lugar de los hechos.



De manera extraoficial se maneja que los infortunados tenían entre ocho o cinco días de asesinados. Eso, según la comisionada fue estimado preliminarmente por la médico forense.



Se conoció que en el lugar había huellas frescas de un automotor. Eso da pautas a construir una hipótesis arriesgada, dado el grado de daño de los restos, y es que ellos fueron lanzados al lugar en horas de la noche del sábado.





Otros detalles

El cuerpo de la dama, de altura regular, con características extranjeras, tenía puesta una blusa negra, y en su sostén --tipo traje de baño de rayas rojas y fondo negro-- se le encontraron ochenta dólares: tres billetes de a veinte y dos de diez. En uno de los dedos de la mano derecha de la mujer encontraron un anillo estilo sortija, un reloj y una pulserita elástica.



Mientras que en la bolsa derecha de su pantalón azulón andaba un billete de cien colones costarricenses; también usaba una faja negra. El cabello de la mujer, que estaba intacto, teñido de caoba, es crespo suelto, similar al de algunas damas de la costa Caribe.



En tanto el hombre, de unos 35 años, andaba unas monedas de dólar en sus bolsillos. Portaba una faja blanca, de cuero --cuya hebilla era una efigie de Michell Jordan--, un blue jeans estilo bailarín, y en su muñeca izquierda usaba un reloj marca Cassio de batería.



Tenía una estatura promedio de 1.70 metros. Ya en horas avanzadas de la tarde se conoció que las autoridades habrían encontrado documentos que indicaban que ambos habían nacido en la provincia de Pinar del Río.



Se conoció que, en el lugar, las autoridades encontraron documentos como una cédula y documentos tramitados en Costa Rica. También que indicaban nombres de Yureini García (la mujer) y Maikell García Enamorado (el hombre).



En el lugar de los hechos intentamos entrevistar al fiscal auxiliar Erving D’Trinidad para profundizar en el hecho, pero éste adoptó una actitud evasiva y un tanto grosera con los hombres de mujeres de prensa.