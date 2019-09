“A De Castilla le falló memoria”

El Arzobispo de Managua, monseñor Leopoldo Brenes Solórzano, dijo que el titular de Educación, Miguel De Castilla, sufrió un “lapsus de memoria”, ya que la Conferencia Episcopal envió un informe en septiembre pasado del uso de los fondos entregados a los colegios católicos subvencionados por el Ministerio de Educación, Mined.



El jerarca católico aceptó la invitación a De Castilla, y dijo que él mismo encabezará la delegación de la Conferencia Episcopal para sentarse con el ministro y “dejar cuentas claras”de los fondos que el Ministerio de Educación entrega a los colegios católicos.



La controversia entre ambas instituciones se inició a mediados de la semana pasada, cuando la Conferencia pidió a De Castilla, que cumpla con el aporte a los centros privados subvencionados y pague a los profesores el salario que les debe desde el año pasado.



El funcionario de gobierno respondió afirmando que los jerarcas católicos debían, primero, entregar cuentas claras sobre el uso de ese dinero, siendo centros subvencionados cobran altas mensualidades a los padres de familia.





“Cuentas claras conservan amistades”



“Vamos a tener un diálogo con el señor ministro. Durante tres años no hemos recibido un aumento en la cuota que se debe, y hay que tener claro que el gobierno a través del Mined, no da el 100 por ciento, sólo da el 30 por ciento del apoyo total que se ocupa en las escuelas”, expresó Brenes ayer después de la misa dominical.



Al ser preguntado sobre la falta de rendición de cuentas, dijo que “quizá fue un lapsus del señor ministro, porque en septiembre (2007), se entregó el estado de cuentas a la señora viceministra… y cuentas claras conservan amistades”, agregó.



Sin embargo, De Castilla insiste en que el Mined desconoce en qué están siendo utilizados cerca de 9.4 millones de córdobas que anualmente entregan.



“No sé a qué colegios se refiere, nosotros administramos colegios parroquiales”, afirmó Brenes.





Dialogo por el bien de los niños

El guía espiritual señaló que sostendrán un diálogo sincero con De Castilla, en el que aprovecharán para evacuar sus inquietudes, y así, “todo se resuelva por el bien de los niños”.



Con respecto a las altas mensualidades que cobran en los colegios católicos a los padres de familia, dijo que, por el contrario, los sacerdotes dan dinero de la limosna para pagar el servicio de agua y energía.



“Sí sobra algo es para pagar el agua, la luz, hay personas que quedan debiendo, y al Ministerio de Hacienda se le rinde cuentas; somos respetuosos de la voluntad del donante, si dan tanto, ese informe se les da con facturas y todo”, expresó.



La confrontación entre De Castilla y la Conferencia Episcopal podría concluir este martes cuando sostengan un encuentro en el que pongan los puntos sobre las íes.





Contraloría: “Que presente denuncia y le entramos”



Según De Castilla, en 2007 entregaron 94.2 millones de córdobas para los colegios subvencionados, que incluyen centros de las iglesias católica y evangélica, y hasta de particulares. Sobre estos últimos, prefirió no dar mayores detalles.



Puesto que el ministro dijo que quiere cuentas claras y que eventualmente solicitaría la intervención de la Contraloría General de la República (CGR), sus autoridades afirman no tener inconveniente para indagar sobre el manejo de recursos públicos que el Mined ha desembolsado a favor de los colegios subvencionados. Esto siempre y cuando haya un planteamiento formal de parte del ministro De Castilla, señaló el colegiado Guillermo Argüello Poessy.



“Si se trata de recursos públicos, nosotros no tendríamos ningún inconveniente en revisar la manera en que se han estado utilizando, pero (primero) el ministro De Castilla tiene que presentar el problema de manera formal y haciendo señalamientos específicos, porque de la forma amplia en que lo he visto hablar (del asunto), para nosotros sería imposible”, dijo Argüello Poessy.



Agregó que si presenta una denuncia ésta sería la primera ocasión en la que se meterían a revisar el manejo de los recursos de parte de los institutos subvencionados, ya que hasta la fecha en la única entidad de educación en la que han hecho este tipo de trabajos fue en la Universidad Centroamericana (UCA), con el dinero procedente del 6 por ciento, y que en esa ocasión se establecieron responsabilidades.



“Lo único que necesitamos es un señalamiento concreto para discutirlo con los demás colegas en el Consejo y tomar una decisión, porque si hay recursos del Estado en juego, nosotros tenemos facultades para hacer auditorías”, dijo el colegiado.