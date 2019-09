“Nada tengo que ver en crimen de Doris Ivania”

SAN JUAN DEL SUR

El sanjuaneño Julio Martín Chamorro López, condenado a 30 años de cárcel por el crimen atroz de Doris Ivania Jiménez Alvarado, continúa expresando --un mes después de la liberación del estadounidense Eric Stanley Volz-- que él desconoce del crimen y que no tiene que ver nada con el asesinato.



Él fue condenado en primera instancia junto con Volz, pero en apelación el gringo quedó en libertad y a él le mantuvieron su sentencia nada envidiable para algún otro reo.



Las palabras de Chamorro López llegaron a END por medio de su mamá Martha López Sequeira, de 54 años, quien expresó que este 25 de enero a su hijo le dieron una visita de estímulo en el Sistema Penitenciario de Granada, por su buen comportamiento, y entre sus visitantes estuvo su abuela materna, Socorro López Enríquez, de 95 años, quien no veía a su nieto desde que cayó tras las rejas a finales de noviembre de 2007.





“Desconozco lo del crimen”



Según doña Martha, su hijo lo que le manifiesta es que es injusto que lo hayan dejado preso por un crimen que no cometió y del cual no conoce nada, y que se molestó aún más cuando se enteró desde el mismo Sistema Penitenciario de Granada de que Volz había quedado en libertad y que a él le mantuvieron su condena.



Pero mientras Chamorro López dice a su mamá desconocer del crimen, Volz manifestó antes de quedar en libertad que los posibles responsables del crimen de quien fuera su pareja son Nelson López Dangla, el mismo Julio Martín y otra persona. Tal versión la reveló en declaraciones que brindó al programa televisivo “Esta Semana”, que se trasmite todos los domingos en Canal 8.



Según doña Martha, ella no vio la edición en que se trasmitió las declaraciones de Volz, pero según ella, esas declaraciones la hubiese dicho el extranjero cuando estaban en juicio, porque ahí hasta hubiesen tenido la oportunidad de carearse.



En tanto, don Julio César Chamorro, padre de Julio Martín, reveló que ahora Volz puede decir cualquier cosa desde Estados Unidos y no le van hacer nada, porque es evidente que detrás de su liberación hubo dinero de por medio, expresó, tras agregar que su hijo debió declarar en el juicio y no quedarse callado.



Los padres de Julio Martín recordaron que el 21 de noviembre de 2006, cuando se cometió el crimen, su hijo se encontraba en su casa pintando las paredes, y que poco después de las once de la mañana llegó una pareja de turista a solicitarle que les sirviera de traductor para ir al centro de salud de San Juan del Sur, y que luego se fueron almorzar a uno de los comedores del mercado de la ciudad, por lo que consideran que es imposible que haya estado en la escena de crimen, en horas del medio día, en un pequeño local ubicado contiguo al costado oeste del mercado.