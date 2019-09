Hermetismo en caso de la “otra Rosita”

Mientras las autoridades del Ministerio de Salud, Minsa, sostienen que la niña de 10 años, presuntamente violada por su padrastro en el departamento de Río San Juan, no ha llegado a la capital, el arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, exhortó a la justicia para que aplique la ley al responsable del abuso y consecuente embarazo de la menor.



EL doctor Víctor Mantilla, subdirector médico del Hospital de la Mujer, “Bertha Calderón”, mantuvo que la menor no ha sido trasladada a este centro asistencial.



“Esa niña no ha llegado, no sé de dónde sacaron que está en el hospital. No tenemos ningún ingreso proveniente de Río San Juan”, insistió Mantilla.



La vocera del Minsa, Maritza Tellería, dijo que no podían dar información del caso, porque éste es llevado en su totalidad por el Ministerio de la Familia.



“El hospital es abierto para que ella llegue. Estamos dispuestos y preparados para recibirla, pero hasta hoy (domingo) no nos han dicho nada”, expresó.



Una fuente del Minsa informó que la menor estaría siendo protegida en un albergue especial del Ministerio de la Familia, y a medida que se aproximen los días de programación del parto sería trasladada a un centro asistencial.





Brenes: “Que se castigue a los culpables”



Monseñor Brenes pidió a la justicia que haga caer el peso de la ley a los responsables del abuso, y a la vez, abogó por preservar la vida de ambas criaturas.



“Sabemos que no es una niña, son muchas, pero ésta es la única que han descubierto. Ojalá que a las personas que han cometido los abusos con la niña, les caiga todo el peso de la justicia”, agregó.



Brenes fue categórico al afirmar que en este caso y en otros, debe defenderse y preservarse el derecho a la vida.



El padrastro de la menor, presunto autor del delito de violación, se encuentra prófugo y es buscado por la Policía Nacional. En tanto, la mamá, tras ser procesada, enfrentará juicio oral y público en la primera semana de febrero.