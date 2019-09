“FARC tiene lunares en su rostro heroico”

Un alto dirigente del FSLN reconoció que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, “tienen algunos lunares en su rostro heroico”, pues, tras “tantos años de lucha, ¿cómo no los va a tener?”



El vicesecretario general del Frente Sandinista, Tomás Borge, dijo que es verdad eso que se dice de que tiene “algunos lunares”, pero destacó que la guerrilla más antigua de América no sufre de ninguna descomposición.



Si estuviera en proceso de descomposición ya se habría liquidado, señaló, y aseguró que el principal causante de que no se libere a los rehenes en manos de las FARC, es el propio presidente Álvaro Uribe, porque teme que Ingrid Betancourt sea su inevitable rival en las próximas elecciones, y que además le derrote.



Respecto de las FARC, Borge dijo que “un ejército puede descomponerse y ahí sigue, pero si una guerrilla se descompone se liquida. No se ha descompuesto, pero ha cometido fallas insoslayables, inevitables; tiene algunos lunares en su rostro heroico”.



Consideró que la propuesta del presidente Hugo Chávez de reconocerle el estatus de beligerante a la organización guerrillera, es “por la búsqueda de la paz”. En ese tono, dijo que “los adornos de eso, algunos buenos y otros no tan buenos, es otra cosa. Para empezar, cuando él habla de negociación con las FARC, está hablando de que entreguen las armas. Y para un guerrillero entregar las armas, produce escalofríos”.





Lo del M-19

Recordó la experiencia en Colombia, cuando se produjo un tipo de negociación para el desarme de la desaparecida guerrilla del M-19. “Esto derivó en crímenes para sus dirigentes. Para los guerrilleros de las FARC entregar las armas es algo muy difícil”.



Sin embargo, la propuesta de Chávez es entregar las armas, sin embargo, para hacerlo se requieren condiciones en general que sean aceptables. Una de ellas es que se reconozca la beligerancia de las FARC, para que entreguen las armas. No es para que lleguen al poder, sino para terminar con la guerra, sostuvo Borge.



Si terminás con la guerra no terminás con el Ejército de Colombia. Terminás con las FARC, agregó.



A su juicio, una negociación por la paz “tampoco le agrada a los jefes del Ejército colombiano, porque ellos viven de la guerra, se sienten importantísimos, seguramente tienen muchos beneficios originados en las compras de armas y en la guerra misma. Por eso no es simpatía de los altos jefes castrense”.





De la selva al poder

Según análisis del comandante Borge, la liberación de los rehenes significa la liberación de la señora Betancourt, y su libertad se traducirá irremediablemente en su presidencia.



“Esto no entra dentro del agrado de Uribe, que quiere ser presidente hasta la consumación de los siglos. Acusan a Chávez de querer prolongarse en la presidencia, pero el otro no lo dice. Además, la Constitución se lo permite”, precisó.



El dirigente sandinista dijo que habló con la madre de la señora Betancourt en Buenos Aires, quien le dijo: “Mi hija pasa de las selvas colombianas a la Presidencia de la República”.



“Es lo que no quiere Uribe. Es natural, Uribe quiere ser presidente vitalicio, lo cual no se lo censuro, pero está obstaculizando la liberación de los rehenes en parte para que no salga la única que lo puede derrotar en una contienda electoral”.



“Y Betancourt arrasaría”, vaticinó el hoy embajador en Perú.