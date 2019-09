Peligro de incendio descomunal en RAAN

El aumento de la temperatura en el ambiente y la cercanía de la siembra de primera aumentan el peligro de que se produzca un incendio de gran magnitud en la zona del Atlántico Norte, donde gran parte del bosque que el huracán “Félix” dejó en el suelo, serviría como combustible y podría arrasar con muchas aldeas, advirtió el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, Marena.



Luego de participar en la presentación del Programa de Educación Ambiental, el viceministro del Marena, Roberto Araquistain, dijo que están trabajando fuertemente en la prevención de incendios forestales, principalmente en la zona de la reserva de Bosawás y la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN.



“Sería un incendio de gran magnitud y pondría en peligro no solo la parte ambiental, sino también muchas vidas, incluyendo aldeas completas de comunidades indígenas que están ubicadas dentro del área del bosque caído”, expresó el funcionario.



Añadió que por las condiciones de peligro que tiene la zona del bosque caído, existe la posibilidad de que se produzca un siniestro y se acabe ese bosque, porque en estos momentos la temperatura ha aumentado, la humedad relativa ha descendido y la velocidad de los vientos es muy alta, lo que pone en riesgo esa área, y hay que trabajar con educación ambiental.





Las quemas para siembras

El funcionario señaló que el peligro también aumenta por la cultura de las comunidades indígenas de provocar quemas para preparar la tierra para la siembra de arroz.



Araquistain señaló que están trabajando con el programa Campesino a Campesino en la zona de la RAAN, para demostrarles a los agricultores que utilizando prácticas amigables con el medioambiente, como es el uso del frijol abono, no hay necesidad de quemar, y más bien se aumenta la productividad, se estabiliza el suelo y permite producir granos básicos para la subsistencia.



“Estamos apostando a que no haya fuego, porque por las condiciones que existen en esa zona, si ocurre un incendio, va a ser muy difícil poderlo parar”, apuntó.



El viceministro afirmó que ya tuvieron una experiencia con un incendio en el departamento de Madriz hace pocos días, donde el fuego fue combatido inmediatamente por la alcaldía, los vecinos y la comunidad en general, además se contó con el esfuerzo del Marena.



Añadió que la preparación ante los incendios es parte de un programa que están implementando a través de las delegaciones territoriales y las alianzas con los gobiernos municipales y la sociedad, que incluye, además de combatir los incendios, la capacitación, la cruzada nacional de reforestación y la rehabilitación de los bosques.



Explicó que se trata de todo un trabajo de creación de alianzas locales que están a favor del medio ambiente, porque las comunidades rurales han visto que ya no tienen agua, ya no tiene leña ni fauna para alimentarse, por lo cual están en esa revisión, para impulsar la educación ambiental en todas esas comunidades.



Recientemente, la ministra del Marena, Juana Argeñal, estimó los daños en la zona de impacto del huracán “Félix” en un millón de hectáreas de bosque, donde arrasó con madera preciosa de una riqueza incalculable.



Precisamente, toda esa madera que está en el suelo podría convertirse en el combustible de un incendio de grandes proporciones.





La importancia de la educación ambiental

El viceministro Araquistain señaló que por primera vez elevaron la educación ambiental dentro de los temas de nación, como el principal punto para desarrollar el resto de temas, que incluye bosques para el futuro, manejo de cuencas hidrográficas y reducción de la contaminación ambiental.



Agregó que por su experiencia, siempre han tenido grandes resultados cuando emplean la educación ambiental, y si alguna iniciativa no la lleva incluida, tiende al fracaso.



Bajo el lema “Educación ambiental para todos”, el Marena, además de presentar el programa de educación ambiental, celebró una feria del medioambiente, en conmemoración del Día Mundial de la Educación Ambiental.