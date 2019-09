Ejercer soberanía frente a Colombia

El ex canciller Francisco Aguirre Sacasa considera que el gobierno debe defender su soberanía, pues el resguardo de ésta es un argumento fundamental en la demanda contra Colombia que lleva su curso en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



“Si un país se queda con los brazos cruzados, se debilita”, expresó Aguirre, luego de que el presidente Daniel Ortega denunció que el gobierno colombiano está desacatando la decisión de CIJ, que establece que el meridiano 82 no es el límite marítimo entre ambos países.



Después de la denuncia, Ortega advirtió que la desobediencia de Colombia puede crear “una tensión de orden militar”. Aguirre cree que el gobierno debe presionar al país del sur con todas las herramientas que tiene, “y no sólo las militares, sino también las diplomáticas”.



Por su parte, el canciller colombiano, Fernando Araújo, dijo que prepara una respuesta a la denuncia de Ortega.



“Nicaragua debería ejercer su soberanía y hacerse respetar en las aguas territoriales. Si el presidente está percatándose de que los pescadores están siendo hostigados, entonces debe presionar a Colombia”, expresó Aguirre Sacasa vía telefónica.





“Ojalá no sea pleito ajeno”



“Lo que no debemos, es meternos en el pleito entre Colombia y Venezuela, a sudar calenturas ajenas”, expresó el ex canciller y ahora diputado ante la Asamblea Nacional.



Para Aguirre, también es importante que el presidente Ortega no se inmiscuya en los conflictos de los dos países sudamericanos. “Yo vi a Ortega y a Chávez en coro, y no podemos ser un apéndice de la política exterior de Venezuela, porque nuestros intereses no son siempre los mismos”, aseguró.



El hecho de que el presidente Ortega haya denunciado a Colombia en Venezuela, demuestra --a juicio de Aguirre Sacasa-- que es un “aliado incondicional de Hugo Chávez, y que se montó en el caballito de ataque contra Colombia”.



En conferencia de prensa con el mandatario venezolano, Ortega aseguró que patrullas de guerra y fragatas colombianas se movilizan en el área en “una actitud de provocación”.



“Esperamos que el pueblo pueda frenar la actitud del gobierno colombiano, y que no se cometa la locura de provocar una confrontación que afectaría a todos”, advirtió el Presidente en su alocución.