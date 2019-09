Gobierno tico urge reunión binacional

Corresponsal Costa Rica



Termina enero y el gobierno de Nicaragua no realizó la VI Comisión Binacional con su contraparte costarricense, a pesar de que el propio presidente Daniel Ortega se comprometió con su homólogo tico, Oscar Arias, a efectuarla.



Lo anterior fue parte de la declaración conjunta que firmaron el pasado 22 de noviembre en la capital josefina, cuando por primera vez desde que asumió su mandato, Ortega visitó Costa Rica.



A la fecha, tampoco se conoce de una convocatoria que indique su próxima realización, y aunque no causa preocupación, el gobierno tico ha enviado varias señales de “que está listo”, de que “solo espera la convocatoria”.



Ante el tema, el embajador de Nicaragua en Costa Rica, Harold Rivas Reyes, descartó que dicha reunión se pueda realizar en enero, y justificó que “sí se está trabajando en la fecha”, que incluso han venido funcionarios de la Cancillería, y que el problema ha sido que la agenda política-interna ha estado ocupando gran parte de la atención del gobierno nica.



“El tema lo tiene la Cancillería, y hasta donde tenemos entendido ha avanzando, a lo mejor no como lo esperan los ticos, pero deben comprender que la coyuntura política ha desviado la atención. Hay otras prioridades”, sostuvo el embajador.





Echan culpa a Nicaragua

La expectativa del gobierno tico se mantiene sin generar mayor trastorno en las relaciones bilaterales, sin embargo y sin ser considerado como una presión, es llamativo que en varias ocasiones han expuesto que Nicaragua es la que atrasa el encuentro binacional.



El papel de la Comisión fue restaurado para abordar más específicamente los temas de agenda bilateral. Para ello establecieron equipos de trabajo en diversos temas, como, políticos, económicos, turismo, cooperación, seguridad, migración, laboral, fronterizos, ambientales y culturales.



En declaraciones a La Nación, el canciller tico, Bruno Stagno, dijo que “han tocado el timbre”, sin embargo siguen esperando que le “abran” la puerta.



“Nosotros estamos listos, pero uno no ingresa a casa ajena sin que le cursen la invitación. Hemos estado tocado el timbre y esperando a que nos abran”, insistió el canciller.





