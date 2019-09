Colombia niega actitud de agresión hacia Nicaragua

El gobierno colombiano negó el lunes que mantenga una actitud de agresión hacia Nicaragua y que desacate un fallo de la Corte de La Haya sobre límites marítimos, según un comunicado en que responde a denuncias del presidente de ese país, Daniel Ortega.



"Colombia no ha sido ni será un país agresor", aseguró la nota del ministerio de Relaciones Exteriores.



El texto de dos puntos añadió que tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ), de diciembre pasado, "Colombia ha continuado ejerciendo en forma pacífica su soberanía y jurisdicción sobre las áreas marítimas correspondientes al Archipiélago de San Andrés, únicamente hasta el meridiano 82".



"Colombia ha actuado y seguirá actuando como lo ha hecho siempre a lo largo de toda su vida republicana, con estricto apego a los principios y normas del Derecho Internacional, dentro del respeto fiel a los tratados internacionales (...), piedra angular de la paz y la convivencia entre los Estados", indicó.



El sábado, Ortega denunció que Colombia crea una "tensión militar" porque "no está acatando el fallo de la CIJ y mantiene una vigilancia militar en la zona marítima que reclama como propia, pero que ahora con esa decisión deja de ser frontera".



Colombia realiza "con sus actos de guerra, con sus fragatas, acciones de provocación", agregó el mandatario nicaragüense al hablar en Venezuela ante la cumbre de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA).



El 14 de diciembre, el gobierno colombiano entregó una nota de protesta a Managua por declaraciones de Ortega en las que llamó "hermano" a Manuel Marulanda, jefe de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y denunció que la rehén de ese grupo Ingrid Betancourt podría ser asesinada para culpar de ello a los rebeldes.



La CIJ decidió que tiene competencia para juzgar la delimitación de la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia, al pronunciarse sobre una demanda de Managua.



Sin embargo, admitió que no tiene jurisdicción sobre la soberanía de tres islas de San Andrés, que en virtud de un tratado de 1928 pertenecen a los colombianos.