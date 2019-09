Oposición rechaza propuesta de frente armado del ALBA

La oposición consideró este lunes "una locura", la intención de los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Nicaragua, Daniel Ortega, de crear una fuerza armada conjunta entre los países miembros del ALBA para enfrentar amenazas "inexistentes" con Estados Unidos o sus aliados.



"Es otra de las locuras de Ortega y de Chávez, andar, (promoviendo, una carrera armamentista y estructurando ejércitos para enfrentar amenazas inexistentes", afirmó el vicepresidente del opositor Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y diputado, Wilfredo Navarro.



"No creo que Estados Unidos esté invadiendo a nadie, esas son bravuconadas tontas de Hugo Chávez y de Daniel Ortega que le sigue el juego", coincidió el presidente de Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, diputado Eduardo Montealegre.



Navarro prevé que detrás de la iniciativa, Chávez busque "más bien crear un frente militar para desestabilizar a Colombia y Centroamérica" con fines ocultos con el respaldo de Ortega, a quien considera "un poderoso" aliado para promover un cambio geopolítico en el istmo.



Chávez propuso en su programa "Aló Presidente" emprender una estrategia de defensa que articule a las Fuerzas Armadas de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), que impulsa Venezuela desde 2004 con el apoyo de Cuba, Bolivia, Nicaragua y República Dominicana.



Sugirió para ello formular una "estrategia de defensa conjunta e ir articulando nuestras fuerzas armadas, aéreas y ejércitos, marina, guardia nacional y fuerzas de cooperación, cuerpos de inteligencia", a la cual Ortega dio un respaldo inmediato.



Ortega no puede "comprometer a las Fuerzas Armadas en una aventura militar en el extranjero", sin tener la aprobación del Congreso, donde adelantan será rechazada la propuesta por las bancadas mayoritarias de oposición, advirtió por su lado el jefe del bloque opositor del PLC, Maximino Rodríguez.



El diputado Víctor Tinoco, de la disidencia sandinista, le recordó al presidente Ortega que Nicaragua es una democracia y "no es una monarquía en la que el rey decide" por sí solo.



El conservador Noel Vidaurre fue más allá y señaló que Ortega busca a través del anunciado frente fortalecer con el apoyo de Chávez al Ejército nicaragüense y sus aparatos de inteligencia, para perpetuarse en el poder.



Recordó que Chávez ya dio el primer paso, al ofrecer el domingo "colaborar en el fortalecimiento de las fuerzas nicaragüenses porque el enemigo es el mismo".