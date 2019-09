"No quiero guerra para mis hijos"

“Yo si volviera a nacer no volvería a meterme a la guerra. Para nadie es conveniente y andar hablando de guerrerismo eso ya pasó a la historia. Yo para mis hijos quiero otra cosa”, es el pensar de William León Corea, Coordinador de la Organización de Revolucionarios Discapacitados en Managua, ORD, quien opinó sobre la coalición de ejércitos propuesto por el presidentes nicaragüense Daniel Ortega y su homólogo venezolano Hugo Chávez.



Según nuestro entrevistado que perdió la visión en el ojo derecho, siente que la guerra tiene que ser erradicada y una batalla en Latinoamérica sería catastrófico.



Un agradecimiento costoso

Aunque consideró poco probable que Nicaragua envíe tropas a luchar por otro país, dijo que si bien hay que ser agradecidos con la ayuda venezolana no ve viable que se agradezca con la sangre de los nicas.



“Sólo los que hemos vivido el dolor de la guerra estando en medio de ella sabemos lo que es eso. Le pido a Dios que la guerra no vuelva, pues deja muchas lágrimas y gente mutilada”.



Señaló que ir a luchar y terminar con secuelas de una guerra no vale la pena. “Honestamente no vale la pena. En nuestro caso, después de tanta lucha terminamos con una pensión mínima y si querés trabajar en Nicaragua debés luchar por tener el empleo lo cual es más difícil para nosotros porque te ven discapacitado”.



“Siento que estamos siendo olvidado”, dijo León comentando que su organización, a la que pertenecen muchas víctimas de guerra, no recibe apoyo gubernamental y que el único beneficio dado por del gobierno del Presidente Ortega, fue un decreto que les garantizó la revalorización de una pensión que se elevó a 1 mil 350 córdobas como monto máximo, suma que se obtiene dependiendo del porcentaje de discapacidad que padecen. A algunos se les entrega únicamente el 20 por ciento de esto.



Datos de la Federación Nicaragüense de Organizaciones por la Rehabilitación e Integración (Feconori), indican que en Nicaragua durante el conflicto bélico de los ochentas por lo menos dejó a 20 mil lisiados de guerra.



Ortega irresponsable e incongruente

Bayardo Izabá, director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH, dijo que el presidente Ortega no es serio y pone a disposición al ejército de Nicaragua sin la mínima consulta.



“Ir a decir esto es falta de seriedad pues debe acordarse de que para mandar tropas a otro país, primero debe solicitar la autorización de la Asamblea Nacional y todos sabemos que su partido no tiene mayoría parlamentaria”.



Por otra parte indicó que el discurso de Ortega no es congruente, pues cuando el entonces presidente Enrique Bolaños quiso enviar a militares nicaragüenses en una misión humanitaria, el hoy mandatario se opuso y ahora quiere mandar nicaragüenses a luchar por otros países.



En un declaraciones publicadas en noviembre 30 del 2006 Ortega comentó de su férrea oposición al envío de tropas a aquel país, y que continuaría defendiendo el principio de que el Ejército fue constituido para resguardar la soberanía de Nicaragua.



“El pueblo de Nicaragua que tanto ha sufrido con las diferentes guerras, hoy quiere profundizar en la paz y la democracia. Además, la economía del país no podría soportar los gastos de una maquinaria belicista. Esas declaraciones irresponsables más me parece una cortina de humo ante la grave problemática social y económica del país por su falta de capacidad para enfrentar la situación”.