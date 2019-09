EDITORIAL: Una retórica desatinada

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, expresó en Caracas que comparte la propuesta del presidente Chávez de formar una especie de eje militar con el resto de países del Alba.



Semejantes declaraciones tienen graves repercusiones para nuestro país.



Primero, la Constitución de 1987 proscribió todo involucramiento de Nicaragua en guerras internacionales y no facultó ni al presidente ni al Parlamento para promover o autorizar esta clase de aventuras.



Esto quiere decir que el presidente Ortega o no conoce bien la Constitución que él mismo promulgó o se coloca, como en otras ocasiones, por encima de ella.



Segundo, en el Ejército de Nicaragua la concertación verbal de Chávez y Ortega les debe haber trasmitido alarma y es de no dudarlo que ya deben estar analizando la situación, a la luz de su estabilidad, de su profesionalismo y de su lealtad a la Constitución.



Tercero, y quizás lo más grave, el discurso y el tono usados por los presidentes de Venezuela y Nicaragua para referirse a la creación de ese Consejo de Defensa en el Alba, tiende entre la población nicaragüense a evocar el fantasma del Servicio Militar Obligatorio.



Finalmente cabe preguntarse, cómo extendidamente se hacen amplios círculos de opinión pública de Nicaragua:

¿Qué persigue el presidente Ortega con estas manifestaciones?