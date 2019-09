1,388 kilos de coca en furgón

La Policía Nacional ocupó ayer mil 338 kilos de cocaína, y detuvo al nicaragüense Máximo Ríos Orozco, de 36 años, quien conducía el cabezal que halaba la rastra donde venía oculta la droga.



El jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía, comisionado mayor Alonso Sevilla, informó que la operación denominada “Nicarao” fue ejecutada por fuerzas públicas y de inteligencia, las que lograron interceptar este medio de transporte que llevaba una caleta con 40 sacos macén repletos de tacos de cocaína.



El cabezal placas AAF9411, con su rastra matrícula RA 8685, conducido por Ríos Orozco, fue interceptado en el sector de El Chilamatillo, ubicado antes del empalme de San Benito, en la Carretera Panamericana.



Trabajo de inteligencia

“Una vez que las fuerzas nuestras lo confrontaron y detectaron que había algo sospechoso en el medio, producto de todo el trabajo de inteligencia que se ha venido realizando, lo trasladaron acá, a Plaza El Sol, porque allá en el lugar no había condiciones ni de iluminación ni de instrumentos técnicos para llevar a cabo la inspección completa del medio”, explicó Sevilla.



La detención del vehículo se produjo el pasado domingo, a eso de las 11 de la noche.



“Puesto acá se ha llevado a cabo la inspección y hemos encontrado en el fondo del furgón una caleta, y de ahí hemos extraído 40 sacos macén color rojo, conteniendo cada saco 30 paquetes de cocaína, que en este momento están siendo revisados, pesados, y se está haciendo el trabajo correspondiente de campo con presencia del Ministerio Público”, agregó.



En total se contabilizaron mil 200 tacos de cocaína. Al medio día de ayer, agentes de la Dirección de Auxilio Judicial y el fiscal designado por el Ministerio Público, determinaron que el peso total de la droga era de mil 338 kilos.



“De tal manera que éste es un nuevo éxito de la Policía Nacional en esta lucha que tenemos en contra del tráfico internacional de droga”, señaló.



Rumbo norte

Sevilla reiteró que el destino de esta droga es siempre los países del norte, en este caso la información que existe es que iba a ser conducida a Guatemala, y que pertenece a cárteles guatemaltecos

“Esa es la información que tenemos, que aún está pendiente de verificarse. Él (el conductor) iba de sur a norte, proveniente del sector de los pueblos del Pacífico, Masaya, Granada; de ese sector venía esta persona, la droga tenemos información que proviene de los países del sur, Colombia, Panamá, Costa Rica. La información que tenemos es que fue embarcada aquí en Nicaragua, en este medio de transporte, e iba a ser llevada hacia Guatemala”, indicó.



La Policía presume que el ahora detenido pretendía salir del país por El Espino o Las Manos.



“Recuerde que lo agarramos acá en Managua, no estaba todavía con dirección hacia el puesto fronterizo, pero sí lo presumimos, porque iba buscando el norte”, manifestó.



Máximo Ríos Orozco, de 36 años, dijo ser originario de la ciudad de Managua. Aunque la Policía investiga una dirección en la comarca Los Zarzales, municipio El Jicaral, departamento de León

La Policía también investiga el hecho de que los datos de la circulación del cabezal y la rastra no coinciden con el número de chasis y motor.