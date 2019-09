¿Cubanos asesinados por los “coyotes”?

ESTELÌ

Una unidad especial de investigación intenta averiguar los móviles y circunstancias del asesinato de dos jóvenes cubanos -–hombre y mujer-- cuyos cuerpos, hallados el domingo, tenían alrededor de ocho días de haber sido lanzados a un basurero ilegal junto a la cuesta Kukamonga, a 26 kilómetros de esta ciudad, con dirección a Condega.



En el sitio la Policía encontró una cédula de identidad cubana a nombre de Maykel García Enamorado (hombre) de 23 años. La misma tiene la serie VIE 260051, N.I 79091706361, e indica claramente que fue extendida el 26 de enero del año 2005. Señala además que es originario del sector de Marianao, provincia de Ciudad Habana. El documento lo describe como una persona de 1.80 metros de estatura, y que pesaba 80 kilos, piel morena y ojos negros.



También fue encontrado un documento provisional de aplicación de refugio en la república de Costa Rica a nombre del muchacho, quien al parecer residía en Heredia. Para el 22 de este mes tenía cita con las autoridades para regularizar su situación.



Otra identificación en bolso de la dama

En la zona donde estaban los cadáveres las autoridades de igual forma encontraron dos carné de identidad cubana y dos carné de solicitud de refugio emitido en Migración y Extranjería de Costa Rica, en la localidad de Heredia, así como un documento con ocho números telefónicos nicaragüenses y ticos.



Otro hallazgo en el basurero fue un bolso color negro que contenía en su interior:

Una cedula de identidad cubana a nombre de Yureimi García Julia, de 25 años de edad, serie VIE 0937095, N.I 82082400034, expedida el 18-8-2003, originaria del municipio Marianao, provincia Ciudad Habana, con dirección entre 130 y 132, apartamento No 13009, con registro civil en Bahía Honda, municipio Pinar del Río, quien media 1.60 metros de estatura, pesaba 46 kilos, piel blanca, ojos negros, según Tomo 63, Folio 571, Año 1983.



Ella también tenía un documento provisional de aplicación de refugio en la republica de Costa Rica como solicitante No 323637, elaborado por la Dirección de Migración y Extranjería de ese país, según solicitud No 114298 del día 18-12-2007, a las 13:45:43, y según el papel, ella tenía pendiente cita para el día 22-01-2008 a las 8:00 hrs. Como dirección en ese país solamente tenía la ciudad de Heredia, sin detalle alguno.



¿Recién salidos de Cuba?

Estos documentos revelan que los occisos salieron de su Cuba natal en fecha muy reciente, ya que sus trámites de refugio apenas los iniciaron en Costa Rica a mediados de diciembre. Costa Rica, como se sabe, es un país que tiene una política migratoria flexible con los cubanos que quieren salir de la isla, a muchos de los cuales les otorga visa de entrada en La Habana, y les garantiza refugio una vez que llegan.



La inmensa mayoría de los cubanos que logran llegar a Costa Rica no tienen ningún interés en ese país centroamericano, pero se quedan un tiempo allá mientras sus familiares en Estados Unidos les consiguen visa de entrada a Norteamérica, o les mandan dinero suficiente para que contraten a “coyotes” que los metan ilegalmente a la nación del norte.



Esta realidad da pie a la versión de que los infortunados cubanos probablemente, después que pagaron sus honorarios a los “coyotes”, fueron asesinados por éstos en Nicaragua, quienes apresuradamente tiraron los cuerpos en el basurero de Kukamonga. Llama poderosamente la atención que los occisos portaban algunas pertenencias de valor, así como dólares en poca cantidad.



En Estelí, el teniente Abel Herrera, portavoz de la Policía departamental, confirmó la existencia de coordinaciones con las embajadas de Cuba, Costa Rica y las autoridades del gobierno nicaragüense, para confirmar la identidad de los muertos y ubicar a sus familiares.



La Policía también está alerta ante la posibilidad de que los documentos, supuestamente propiedad de los fallecidos, no sean en realidad de éstos, y que más bien hayan sido dejados por los asesinos para enredar las investigaciones.



Ayer se señaló que posiblemente una gorra negra haya sido de la persona del sexo masculino encontrada en el lugar, no obstante, el teniente Abel Herrera señaló que sobre ese aspecto se debe de ser sumamente cauteloso, porque en el sector, donde desconocidos lanzaron los cuerpos, es un basurero donde había toda clase de objetos.



En Medicina Legal

Sin embargo, una fuente policial confirmó que la gorra estaba un tanto nueva y que eso indica que no estaba entre los objetos del basurero.



Se especula sobre hallazgos de huellas frescas de llantas de vehículos en el lugar, pero según Herrera, cerca del sitio en días recientes hubo un accidente de tránsito.



Los cuerpos de los infortunados la tarde del domingo fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal, en Managua, donde se realizan complicadas pruebas dactilares y dermatoscópicas cuyos resultados podrían durar varios días.