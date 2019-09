Reclusos enfermos en huelga de hambre

40 internos del Sistema Penitenciario Nacional que sufren enfermedades crónicas se declararon en rebeldía y optaron por no ingerir alimentos en protesta por el tratamiento que recibe un interno quien, a pesar de padecer de una grave enfermedad, aún permanece en una cama del Hospital de la cárcel Modelo de Tipitapa.



El pasado sábado, los internos de la Galería Nueve decidieron no ingerir alimentos como una medida de presión para lograr que su compañero de celda, Gerardo Giovanni Cabezas Brenes, de 39 años, reciba cualquier beneficio que le garantice regresar a su casa.



No se trató de ninguna huelga de hambre, fue sólo un acto de solidaridad de los internos , dijo la doctora María Auxiliadora Urbina, Procuradora Especial de Cárceles, quien explicó que la situación volvió a la normalidad luego que convencieron a los internos para que se alimentaran ante el peligro que el ayuno representa para sus vidas, debido a sus padecimientos crónicos.



Alcaide y Procuradora dan razón a internos

El alcaide Oscar Molina, Director de la Cárcel Modelo de Tipitapa, reconoció que los internos tienen toda la razón de estar preocupados por lo que le pasa a su compañero de celda .



Detalló que Cabezas Brenes presenta un cáncer en el cerebro, y la última vez que fue llevado a un hospital para ser atendido, regresó en silla de ruedas presentando parálisis, lo que impresionó y generó inquietud entre los privados de libertad .



Tiene problemas de locomoción y de pensamiento lógico , dijo por su parte la Procuradora de Cárceles, quien aseguró que puso un término de 72 al juez de ejecución de sentencia que tiene el caso de Cabezas Brenes, para que encuentre un mecanismo adecuado para que el privado de libertad pueda salir de la cárcel .



Es un narco pobre

Su situación es una clara violación a los derechos humanos de los privados de libertad , aseguró la procuradora Urbina, quien reconoció la acción de los privados de libertad por hacer sentir su demanda.



Cabezas Brenes ha cumplido año y medio de una condena de diez años, tras ser encontrado culpable de tráfico interno de estupefacientes. En los últimos meses ha sido trasladado en más de cuatro ocasiones a un hospital para el tratamiento de su mal, pero no presenta ningún progreso , dijo Molina, quien confirmó que la última vez lo trajeron de regreso al Sistema Penitenciario porque ya no tienen ningún tratamiento que se le pueda aplicar.





Leyenda: Procuradora especial.jpg

Fotos: