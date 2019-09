Llegaron los Hyundai con sus 40 megavatios

Directivos de empresas estatales confirmaron ayer a EL NUEVO DIARIO la llegada de las máquinas para generar 40 megavatios, así como la compra del plantel uno, en Corinto, que hasta el viernes pasado era propiedad de la compañía Esso Standard Oil, sin embargo, ejecutivos de la Esso aseguraron que el acuerdo para importar petróleo venezolano para refinarlo todavía no se ha rubricado, pese a que las conversaciones “van por buen camino”.



Mario Mejía, divulgador de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), confirmó que las plantas para generar 40 megavatios arribaron al puerto de Corinto el domingo pasado, y recordó la promesa de Ernesto Martínez Tiffer, Presidente de ENEL, de invitar a los medios de comunicación cuando inicie el traslado de los electrógenos de Corinto hacia Masaya y Tipitapa.



Plantel costó 700 mil dólares

Rodolfo Zapata, Gerente General de Petronic, confirmó la compra del plantel uno, al precisar que esa acción tuvo un costo de 700 mil dólares.



El plantel uno, ubicado en Corinto, cuenta con siete tanques, en donde se pueden almacenar hasta 24 mil barriles en total. Sin embargo, la Esso tiene un segundo plantel en ese lugar, que es el más grande, en donde se pueden almacenar más de 32 mil barriles, en sus ocho tanques.



END también intentó conocer mayores detalles a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM), pero su titular, el ingeniero Emilio Rappaccioli, no se encuentra en el país, mientras que la viceministra, Lorena Lanzas, se declaró ocupada para podernos atender.



¿Que tal viceministra...?

Ahorita estoy en una reunión, no te puedo atender

¿La llamo en un rato?

No, no, es que por teléfono no atiendo ya.



¿Puedo entonces ir al Ministerio para que me atienda?

Quién sabe, porque estoy viajando ahora...