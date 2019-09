CGR premió a “gatos caseros”

El presidente de la Contraloría, Luis Ángel Montenegro, propuso que su pariente político, Álvaro Altamirano Padilla, ascendiera al cargo de Subdirector Administrativo Financiero en el ente fiscalizador.



La propuesta la hizo Montenegro en mayo de 2007, aun sabiendo que el Consejo en pleno por unanimidad había aprobado el diez de noviembre de 2006 una auditoría interna relacionada con el desembolso de un millón 139 mil 258 córdobas para cancelar la reparación de equipos informáticos y fotocopiadoras, teniendo como base documentos falsos, entre los que destacan cotizaciones alteradas con borrones, enmendaduras, sin firmas, o con firmas y sellos escaneados.



Ayer intentamos hablar en varias ocasiones con el Presidente de la Contraloría, pero no fue posible localizarlo ni en su celular ni en su oficina. Hablamos con su asistente y le indicamos de qué se trataba, y nos dijo que le transmitiría el mensaje, sin embargo, no devolvió llamadas.



“Nombrar al Lic. Álvaro Altamirano Padilla, responsable de la subdirección de la División General Administrativa Financiera, en sustitución de la Lic. Guadalupe Mejía, quien renunció a su cargo”, señala el memorando del titular de la Contraloría.



Esa propuesta de Montenegro fue aprobada de manera unánime por los demás colegiados en la sesión ordinaria No 529 del 17 de mayo de 2007, es decir, todos los contralores, sabían que Altamirano Padilla era uno de los auditados.



El dinero se desembolsó entre los años 2005 y 2006 a nombre de Franklin Basset y los señores Guillermo y/o Alfonso Cajina. Esa práctica de cotizaciones “amañadas”, según el vicepresidente de la Contraloría, Lino Hernández, era de vieja data y se viene dando en el ente fiscalizador desde antes que asumiera la administración financiera Ruiz Tablada, aunque admitió que las anomalías fueron detectadas durante este período.



Mientras tanto, el contralor Guillermo Argüello Poessy, quien sugirió que se hiciera una revisión a los desembolsos para compra y reparación de equipos informáticos y fotocopiadoras, señaló que en el caso “hay gato casero, y vamos a encontrarlo”.



Mejía: “El gato no soy yo”



EL NUEVO DIARIO conversó ayer con la ex subdirectora Administrativa Financiera de la Contraloría, Guadalupe Mejía, quien se mostró sorprendida de la información publicada, pues asegura que nunca en la entidad superior de control le informaron sobre la auditoría interna.



“Me enteré que estaban haciendo una auditoría, pero de los resultados no sé, no me los hicieron llegar, ni los hallazgos ni la contestación de hallazgos”, dijo la hoy miembro del Tribunal Tributario Administrativo.



Rechazó a la vez que delante de sus ojos hubiesen pasado documentos falsos o alterados, ya que si hubiese sido así, no habría firmado ningún cheque ni desembolso. “Pues hasta donde sé, yo revisaba todos los documentos, hasta lo más exhaustivo que yo podía, si ya hicieron algo fuera de eso, yo no estoy enterada y nada tengo que ver”, dijo Mejía.



A la vez señaló que hasta ayer ni la Policía ni la Fiscalía la habían requerido para hablar del asunto, y que se abocaría con el ente fiscalizador para conocer a profundidad del caso.



“La responsable de eso no soy yo, que investiguen por donde tengan que investigar, porque yo cumplí y vigilé para que se cumpliera siempre la Ley 323, ahí están los archivos, los documentos que demuestran que yo no dejaba pasar nada que no fuera con sus documentos completos y bien soportados”, señaló.