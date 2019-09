Voto de Argüello Poessy reeligió a Montenegro

El contralor Luis Ángel Montenegro intentará reelegirse hoy en el cargo de la presidencia de la Contraloría General de la República (CGR), aspiración que no es vista con buenos ojos por sus colegas liberales, que señalan existe un acuerdo de alternabilidad que sería roto con su ratificación como titular del ente fiscalizador.



“Existe un acuerdo según el cual tendría que ser un liberal al que le toque presidir la Contraloría, pero al parecer no se va a respetar”, dijo a los periodistas el actual contralor vicepresidente Lino Hernández.



Alemán y la “bancada del PLC” en la CGR

El ex presidente y reo Arnoldo Alemán aseguró ayer que el nuevo titular de la Contraloría debe ser un liberal. “Yo creo que cuando hay acuerdos, deberían cumplirse, cuando hay cinco miembros y cada año hay elecciones... esta vez le tocaría a los propuestos por la bancada liberal... creo que quedan dos magistrados que no han sido (presidente)”, destacó.



Alemán apeló a respetar los “acuerdos de gobernabilidad”, tal como sucede en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), e informó que el presidente del PLC, Jorge Castillo Quant, solicitó a Guillermo Argüello Poessy que haga notar el “incumplimiento de acuerdos que dan una marcha institucional a un organismo de trascendencia como la Contraloría”.



Sin embargo, Argüello Poessy aseguró ayer que votará por la reelección de Montenegro, pues considera que se ha destacado muy bien en el cargo y que por tanto no ve la necesidad de cambiarlo, aun cuando hace una semana sirvió de vocero de la Presidencia al justificar una serie de gastos que han sido cuestionados, entre ellos los viajes del presidente Daniel Ortega y su familia al exterior en aviones privados que supuestamente son pagados por “gobiernos amigos”.



Chávez por Pasos Marciacq

De esta manera, Montenegro contaría con su voto propio, el de Argüello Poessy y el del contralor suplente Vicente Chávez, pues el colegiado sandinista Pasos Marciacq está inconforme con las actuaciones de su correligionario y actual presidente, y por tanto no votará por él, además, personalmente cree que el acuerdo de alternabilidad debe cumplirse. La votación, es casi seguro, quedará tres contra dos.