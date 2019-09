Nacen trillizas en San Carlos

SAN CARLOS/RÍO SAN JUAN

Un parto de trillizas ha creado entusiasmo en el Hospital “Luis Felipe Moncada”, de San Carlos, y dejó a la madre perpleja cuando, tras soportar los fuertes dolores, vio salir de su vientre a la primera criatura, y seguidamente dos más. Las trillizas nacieron a las 26 semanas, es decir, a los seis meses, y pesaron 900 gramos cada una, por lo que su pronóstico es “muy reservado”.



Anayansi Andrade Estrada, originaria del archipiélago Solentiname, a sus 19 años dio a luz a las tres niñas en su primer parto. “A la una de la mañana del domingo me empezaron los dolores y me trajeron al hospital, yo nunca me hice chequeo porque no tenía dinero para viajar, fue sorpresa cuando salieron las tres”, expresó la joven mujer.



Anayansi dice que el médico les ha explicado sobre el estado de las bebés y los riesgos, “pero aquí voy a esperar a la buena de Dios que puedan vivir, y vamos a buscar cómo criarlas, aunque somos pobres, tenemos que buscar cómo salir adelante”, afirmó, al referir que antecedentes de gemelos sólo hay en la familia de su compañero de vida, Maynor Antonio Romero, de 21 años.



La joven madre mostró unos cuantos pañales y poca ropa para bebé, pues había pensando que era sólo uno, así que por su estado de pobreza hizo un llamado a las personas de buen corazón para que le ayuden a vestir a sus niños, si es que viven.



Las 72 horas esperanzadoras

Según el pediatra Moisés Ramírez, “las bebés tienen buen peso para su edad, pero bajo para sobrevivir”. Explicó que el equipo que atiende la Sala de Neonatos dedica todos los esfuerzos para que las trillizas puedan subsistir. Al momento, las tres permanecen en incubadoras.



El doctor Ramírez señaló que las criaturas son alimentadas con suero vía intravenosa, y posteriormente avanzarán en el proceso de alimentación y nutrición, suministrándoles leche. El galeno auguró un pronóstico positivo si las trillizas sobreviven las próximas 72 horas. “El riesgo es que se pueda desencadenar un infección y morir”, sostuvo.



Ayer, que las bebés eran alimentadas con suero, enfrentaban la limitante de no contar con un microgotero, “en este caso es de gran necesidad, pero el hospital no tiene”, indicó Ramírez, quien también explicó que no hay posibilidad de trasladarlas hacia un centro asistencial de Managua, porque tampoco cuentan con una ambulancia equipada.