Otras dos médicas culpables por mala praxis La paciente, de 33 años, fue operada para no temer hijos, pero le “picaron” el intestino y murió Lizbeth García

29 Enero 2008 |

9:47 a.m.





En un maratónico juicio que terminó ayer en la noche, el juez Séptimo Local Penal de Managua, Henry Morales, declaró culpables de la autoría del delito de homicidio culposo a dos médicas del Hospital “Vélez Paiz” que en junio del año pasado operaron a Blanca Flores Peralta, de 33 años, para que no siguiera teniendo más hijos, pero le “picaron” el intestino y la paciente murió por una fuerte infección en el abdomen.



La Fiscal Auxiliar Penal, Karla Santamaría , le pidió al juez anoche que castigue a cada una de las dos mujeres con tres años de prisión y que no les permita ejercer la profesión mientras dure su condena, en tanto que la defensa de las imputadas, Jacinto Miranda, solicitó la pena mínima que existe para ese tipo de delito, un año de prisión, pero el juez se pronunciará hasta el próximo jueves que emita sentencia.



Las procesadas que ahora esperan sentencia son Jamileth Fátima Montenegro, de 31 años, y María González Martínez, de 43, quienes durante todo el proceso permanecieron con medidas alternas a la prisión, las que les fueron confirmadas anoche por el juez porque aún no hay sentencia firme, pero además durante todo estos meses las cumplieron al pie de la letra.



Esta es la segunda vez que el Poder Judicial “castiga” severamente la mala praxis médica en los hospitales, porque el año pasado una auxiliar de enfermería fue sentenciada y hasta encarcelada porque una paciente que estaba a su cargo murió después de caerse de una cama hospitalaria.