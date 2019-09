Martínez: “Cn. no permite adherir al país en un Ejército ALBA”

29 Enero 2008 |

11:55 a.m. |





El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, Manuel Martínez afirmó ayer que la Constitución Política no permite al Presidente de la República, Daniel Ortega, adherir al país a un Ejército de Alternativa Bolivariana, ALBA.



“La constitución establece que solo hay dos fuerzas: El Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional y no puede venir ejercito extranjero sin autorización de la Asamblea Nacional y tampoco existe disposición para formar ejercito con personal internacional y nacionales”, dijo Martínez.



Los discursos políticos, son políticos, y eso de que el Presidente Ortega, diga que el país participará de un ejército dentro del ALBA del bolivianismo eso sólo una idea, producto de la euforia, indicó Martínez.



Si acaso se estuviera hablando en serio, agregó, seria apresurado porque el Presidente sabe que no tiene las facultades legales para hacerlo, pero si lo dice de forma futurista, es un proyecto y buscarán con el tiempo, el ajusto legal a las constituciones nacionales, porque estoy seguro que el Ejército de Nicaragua, no lo contempla y defiende su independencia.



Una cosa es ser jefe del Ejército y otra dueño, dijo Martínez, tras ejemplificar que en su caso, es presidente de la CSJ, pero no el dueño. Lo mismo es el ejecutivo y el legislativo. Esa es una pretensión personal, un proyecto, una aspiración, pero de ahí no pasa eso.



Recordó que la OEA es el único que pude convocar a hacer cortes de ejércitos de países, para ayudar a otro país, en situación de guerra, que no es el caso de Nicaragua.