Montenegro reelecto presidente de CGR

29 Enero 2008 |

12:14 p.m. |





El contralor Luis Angel Montenegro, fue reelecto hoy tres votos contra dos como presidente de la Contraloría General de la República, CGR, en una caliente sesión en donde más que unidad de criterios, sobresalieron las diferencias que existen entre los miembros del ese cuerpo colegiado.



Como vicepresidente fue electo el colegiado Guillermo Argüello Poessy, quien fue el único de los contralores liberales que apoyó la candidatura de Montenegro, pues sus correligionarios Lino Hernández y Fulvio Palma, afirmaron que la reelección de un sandinista en la Presidencia, rompe con el acuerdo de alternabilidad que se venía aplicando durante los últimos años.



“Yo razoné mi voto, el licenciado Palma hizo lo mismo porque no estábamos de acuerdo en que se reeligiera Montenegro y la razón es sencilla: eso causa una mala imagen de la Contraloría, crea inestabilidad y no es sano”, dijo Hernández.



“Voté, por Luis Angel, porque había que votar por alguien”, dijo el contralor José Pasos Marciaq, quien sorpresivamente llegó a la sesión pues se había anunciado que acreditaría a su suplente Vicente Chávez.



Fuentes de la Contraloría afirmaron que Pasos votó por Montenegro y lo dijo en la sesión, “porque tengo disciplina partidaria”, pero que no estuvo en ningún momento de acuerdo con la reelección.



Otro de los choques que se dieron en la sesión fue para elegir a Argüello Poessy, quien no contó con el respaldo de Hernández y Palma. “Solo Montenegro y él, votaron por ellos mismos y así estuvimos buen rato, hasta que Pasos por cansancio y para no hacer más larga la cosa, votó por Argüello, pero lo hizo no porque apoye esa candidatura, sino para ya terminar con la sesión porque estábamos trabados”, dijo Hernández.



Argüello confirmó esa situación. “Efectivamente hubo un pegón, nos trabamos momentáneamente, pero no pasó a más, el doctor Pasos dio su voto y ahí todo se superó”, dijo el colegiado.



Reiteró que apoyó a Montenegro, porque considera que ha cumplido bien con su labor y porque ha sido hasta en los últimos días que los periódicos, específicamente EL NUEVO DIARIO , ha estado “atacándolo” sin razón.



Montenegro la semana pasada sirvió de vocero de la Presidencia al justificar una serie de gastos de la Presidencia que han sido cuestionados, entre ellos los viajes del presidente Daniel Ortega y su familia al exterior en aviones privados que supuestamente son pagados por “gobiernos amigos”.



END también publicó que Montenegro propuso que su pariente político, Alvaro Altamirano Padilla, ascendiera al cargo de subdirector Administrativo Financiero en el ente fiscalizador, a sabiendas que éste se encuentra involucrado en el desembolso de más de un millón de córdobas que sirvieron para pagar bienes y servicios informáticos en base a documentos falsos, según una Auditoría Interna de la Contraloría.