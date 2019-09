Guerra a robatierras

Tres personas detenidas por la Policía Nacional este mes, es el resultado de una guerra silenciosa emprendida por la Procuraduría General de la República (PGR) contra supuestos miembros de una compleja red dedicada al tráfico de propiedades.



Una nota de prensa de la Procuraduría indicó que el pasado lunes 28 de enero, la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional capturó a Edgard Antonio Acuña y a Dolores de Jesús Rodríguez, acusados de falsificar la firma del Procurador General de la República, Hernán Estrada, y de la intendente de la Propiedad, Yara Pérez Calero.



Además, precisó la nota de prensa, las personas capturadas también están acusadas de haber intentado inscribir inmuebles a favor de terceras personas, vinculadas a una organización de plagiarios de firmas y falsificadores de documentos públicos y privados.



Ex notario ligada

Antes de la captura esta semana de las dos personas citadas, la PGR igual había publicado la detención y procesamiento el pasado 17 de enero, de la ex notaria del Estado, Morena Avilés Serrano, quien trabajó en la Procuraduría en temas relacionados con la solución de conflictos de propiedad.



De acuerdo con la información oficial, la ex funcionaria de la PGR fue apresada por la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, luego de una orden de captura emitida por el juez Quinto de Distrito de Juicio de Managua, Sergio Palacios.



Aunque Avilés fue liberada provisionalmente, se encuentra bajo juicio y en proceso de investigación por acciones penales contra el Estado. Su captura, hace menos de dos semanas, se dio al haber decretado el judicial, rebeldía en contra de la acusada por no comparecer a Audiencia de Juicio Oral y Público que estaba programada para el miércoles 16 de enero.



En el caso de Avilés, de acuerdo con información oficial, su captura se originó tras diversas denuncias de personas afectadas que le imputaban actuaciones anómalas e irregulares en el ejercicio de su cargo, en el período comprendido de mayo de 2005 a julio de 2006.



PGR tras “decenas”



“La Procuraduría General de la República venía impulsando diversas acciones por los delitos de estelionato, falsificación de documentos públicos en perjuicio del Estado y de personas particulares, que dieron lugar a numerosas transacciones sobre propiedades del Estado, en las que también operaba como un importante miembro de la red de traficantes de tierra”, informó la oficina de prensa sobre esta captura.



Cabe señalar que ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Managua se encuentra otro proceso judicial en contra de la acusada y del señor Franklin José Argüello por los mismos delitos.



Respecto de las dos personas capturadas ayer, se supo que son abogados y gestores de documentos en instituciones como el Registro de la Propiedad. Antes de la captura, a propósito de un encuentro del procurador Estrada con operadores de justicia del país, en diciembre pasado, el titular de la PGR había anunciado que había “decenas de personas bajo investigación” por delitos contra la propiedad.



Delincuencia organizada

“La PGR actualmente libra una lucha en contra de toda la delincuencia organizada en el campo de la propiedad, en la cual operan notarios, gestores y ex funcionarios públicos”, precisaba la nota de prensa emitida ayer.



De acuerdo con la información oficial, colocada en el sitio web de la PGR, la captura de Avilés Serrano arrojó “importante información de la red de traficantes de tierra que operan aún en nuestro país, y que está siendo severamente golpeada para brindar seguridad jurídica a la propiedad de los nicaragüenses”.



“Estos detenidos seguramente facilitarán nuevas evidencias de esta red bien estructurada, que ha afectado el bolsillo de muchos ciudadanos que depositaron confianza en su gestión, y ante los cuales la PGR e Intendencia están trabajando para detener”, cita la nota.