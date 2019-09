Nueva crisis en Cruz Roja por incrementos salariales

La crisis institucional y falta de liderazgo que atraviesa la Cruz Roja Nicaragüense quedó en evidencia una vez más ayer, cuando los trabajadores realizaron un paro de labores en demanda de incrementos salariales.



El sindicato de trabajadores de la institución dio una semana de plazo al Consejo Nacional de Cruz Roja para que dé una respuesta positiva a su demanda, de lo contrario irán a paro de labores indefinido.



Doña Esperanza Bermúdez, Presidenta de la Cruz Roja, afirmó que el sindicato les ha permitido esperar una resolución del Consejo de la institución para discutir la solicitud de los trabajadores.



La funcionaria dijo que, a la par de la protesta, se les suma la organización de las elecciones, luego de que éstas se han venido posponiendo desde hace dos años.



Más salario

“Cuando uno no está seguro de lo que se va a hacer, no se hace, es mejor preparar primero, porque una asamblea no se prepara así nomás”, dijo, cuando se le preguntó acerca de la postergación de las elecciones.



El objetivo del sindicato es conseguir un incremento salarial del 40%. Los funcionarios de la institución consideran que este asunto debe tratarse en la mesa de negociación, y no amagando con paro de labores.



La propuesta que hicieron los sindicalistas es un aumento del 40% para los trabajadores que ganan menos de cinco mil córdobas. Mientras que para los que ganan más de 13 mil, el 5%. “Si no se da el aumento en el plazo que nos han pedido, entonces nos iremos a un paro de labores”, dijo en tono de amenaza Adrián Gómez, dirigente sindical de la institución.