Se avecina incremento en medicinas

Solicitudes de incrementos en el precio de algunos fármacos, ajustes por deslizamiento de la moneda nacional y por indexación, son varias de las peticiones que han hecho directivos de diferentes laboratorios y distribuidoras de medicina del país al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), cuyas solicitudes oscilan entre el 1.5 hasta el 18.5 por ciento, dependiendo del producto, según indicaron fuentes del gobierno y de Andiprofa.



Y es que sólo en ajuste por deslizamiento de la moneda, la Asociación Nicaragüense de Distribuidoras de Productores Farmacéuticos (Andiprofa) está solicitando un 5 por ciento con carácter de “urgencia”, según dijo Alberto Lacayo, Presidente de la Asociación de Farmacias Unidas de Nicaragua (AFUN).



Aunque las autoridades del Mific se han reunido en cuatro ocasiones en este mes con los directivos de Andiprofa, hasta ayer han guardado silencio sobre los avances de dichas negociaciones, pues según Ángela Zelaya, jefa de divulgación y prensa de esa cartera, los titulares del Mific brindarán información una vez haya resultados concretos entre ambas partes.



Orlando Solórzano, titular del Mific, indicó la semana pasada que están elaborando una propuesta como gobierno, que incluye márgenes de comercialización de las farmacias y distribuidoras, a fin de crear una política para evitar el incremento en la producción del medicamento.



“Lo que hemos estado viendo son números, y el deslizamiento que ha habido para llegar a un acuerdo, ya ellos (Mific) tienen la información”, dijo Eduardo Serrano, Presidente de Andiprofa, quien agregó, luego de salir de una reunión con funcionarios del Mific ayer por la tarde, que presentaron una propuesta la cual contempla varios panoramas en relación a ese tema, sin embargo evitó entrar en detalles.



¿Cuáles son los detalles de la propuesta que presentó Andiprofa?, preguntó END a Serrano, a lo que respondió: “No quisiera meterme en eso ahorita, porque es competencia más del Ministerio”, e insistió: “Ahorita estamos viendo el deslizamiento y ellos están tratando de hacer un planteamiento para las estructuras de precios involucrando a las farmacias… pero todavía no han adelantado mucho”.



Serrano también se mostró satisfecho con el Mific, al indicar que las autoridades de esta cartera “han cumplido” con el acta de acuerdo que fue firmada el pasado 28 de septiembre entre Andiprofa y Mific, que establece que a través de la Dirección de Defensa del Consumidor (DDC) del Mific, revisaría las solicitudes de incrementos de precios del Costo Seguro y Flete (CIF, por sus siglas en inglés).



Es decir, que la DDC revisaría las solicitudes de incremento de los precios de la medicina puesta en Nicaragua, “garantizando un mínimo del 10 por ciento mensual de su totalidad de las solicitudes presentadas, iniciando con las de mayor antigüedad”.



En cuanto a la solicitudes de ajustes por indexación, Serrano expresó: “Es relativo, ha habido variantes, dependiendo de cada distribuidora y de cada laboratorio (porque) han presentado sus diferentes solicitudes de ampliación por diferentes motivos: incrementos del petróleo, viajes que vienen de Europa, y otros incrementos fuertes; algunas materias primas de medicamentos han subido a nivel internacional… no sé, puede ser desde el uno por ciento, un 10 por ciento, eso depende”, dijo.



Mientras tanto, comentó que esperan que el Mific los llame “pronto” para conocer las respuestas de las propuestas de Andiprofa, cuyos detalles no dejó claro.