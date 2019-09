Suprema se burla otra vez de jueces y empleados judiciales

Otra vez los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) incumplieron a la Asociación de Jueces de Nicaragua y a los trabajadores dicho poder de Estado la promesa de aprobar la Normativa de la Ley de Carrera Judicial.



El Presidente de la CSJ, Manuel Martínez, dejó claro ayer que aún no se concluye la aprobación de la normativa “porque no es cosa de soplar y hacer botellas”, y aún discuten lo referido a la parte disciplinaria.



“En 2007 me comprometí, pero en 2008 no me he comprometido a nada”, respondió Martínez, al consultarle en torno a la promesa de aprobar la Normativa antes del 30 de enero.



Semanas atrás, los magistrados de la CSJ se comprometieron con los miembros de la Asociación de Jueces de Nicaragua (Ajumanic) a aprobar la normativa de la Ley de Carrera Judicial antes del 30 de enero, y a cambio les pidieron desmontar la huelga que habían iniciado el nueve de enero.



Se hizo la presentación del presupuesto para que se compenetren de la realidad y hoy comenzarán a discutir lo relativo al Convenio Colectivo y lo que tengan a bien presentar, informó.



Martínez dijo que se comprometió a efectuar tres reuniones de Corte Plena a la semana para avanzar en la aprobación de la normativa a la que en ese momento le hacían falta 108 artículos. La Ley de Carrera Judicial fue aprobada hace cuatro años, pero aún no ha entrado en vigencia total porque falta la aprobación del reglamento o normativa.



La Asociación de Jueces y los trabajadores desmontaron esta semana la huelga, a petición de los magistrados de la CSJ, para no perjudicar a la población usuaria de la justicia.



Los diferentes sindicatos informaron ayer que después de reunirse con la comisión de magistrados de la CSJ brindarán una conferencia de prensa para dar a conocer su posición en relación con lo que plantee la comisión.