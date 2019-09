Le siguen “arreglando” la cama a Montealegre

El juez quinto penal de audiencias, Julio César Arias, ordenó a las autoridades de la Superintendencia de Bancos (SIB) levantar el sigilo bancario para los ex miembros de Consejo Directivo del Banco Central (BCN), Benjamín Lanzas, Silvio Conrado y Ricardo Parrales, a petición del fiscal, Armando Juárez.



Lanzas, Conrado y Parrales integraron junto a Eduardo Montealegre y Mario Alonso Icabalceta, el Consejo Directivo del BCN, que se encargó de dirigir la subasta de los bienes y carteras proveniente de los bancos llevados a liquidación forzosa.



Mientras tanto, la fiscal general adjunta, Ana Julia Guido, informó que la SIB ya le remitió información del levantamiento del sigilo bancario a Montealegre y a Benjamín Lanzas, y que la Contraloría General de la República (CGR) le envió copia de las declaraciones de probidad de ambos.



Explicó que la Fiscalía ha comenzado a procesar la información enviada por las dos instituciones, pero no pueden referirse a ellas porque la ley se los prohíbe a no ser que sean presentadas como prueba para respaldar una acusación.



Adelantó que han encontrado una serie de irregularidades internas de parte de las instituciones que participan en el proceso de los Cenis, y que podrían ser delitos, pero tendrán que establecer las responsabilidades personales, si las hallan.



Reiteró que ha quedado en evidencia que no hay ninguna motivación política, pues están llamando a los banqueros de Banpro, de Bancentro y también lo harán con los del BDF, y con personas particulares que se beneficiaron en la subasta de los bienes y cartera.



Explicó que se han auxiliado de personal de la CGR, del Ministerio de Hacienda y de otras instituciones, porque se trata de una investigación bastante compleja, mediante la cual determinarán qué sucedió en la subasta, porque si algo costaba cien córdobas y de repente se vende en 30 córdobas, habrá que ver quién se beneficia de eso.



Adelantó que podrían llamar a los miembros de la Juntas Liquidadoras --aunque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) los haya amparado--, para completar información que es necesaria para descubrir lo que sucedió en el proceso de emisión de los Cenis.