Mestizos de Tasba Pri trancan ocho rastras

Puerto Cabezas

Pobladores de la comunidad de Sahsa mantienen retenidos desde el pasado lunes ocho furgones que trasladaban ayuda humanitaria para los damnificados de la RAAN, y exigen que con urgencia llegue una comisión del gobierno central para resolverle sus demandas como territorio de Tasba Pri.



La teniente Juana Lanza, vocera de la Policía Nacional en esta delegación, confirmo el hecho, pero dijo que todo estaba controlado con la presencia de efectivos del Ejercito que resguardaban los camiones cargados de alimento.



Los manifestantes han pedido la presencia de una comisión encabezada por funcionarios del Consejo y del Gobierno Regional, del Gobierno Central y de la Policía, y afirman que mientras no lleguen, las ocho rastras permanecerán retenidas.



Se supo que cinco de las ocho rastras pertenecen al Sinapred y tres al Ministerio de la Familia, los que temen que el caso se pueda ir de las manos a las autoridades regionales y que los pobladores terminen saqueando la carga.



Sandinistas dirigen tranque

De la misma manera dijeron que el tranque está dirigido por reconocidos líderes sandinistas de Sahsa, entre los que se encuentran Pablo Moreno, secretario político del Frente Sandinista en Tasba Pri; Waldo Muller, ex concejal sandinista y presidente de la Unión de Comunidades de Tasba Pri; Mauricio Ordóñez, sandinista y actual sindico de esta comunidad, y Emiliano García, concejal del Partido Liberal Constitucionalista.



Entre las principales exigencias de los manifestantes se encuentran la solicitud de zinc, debido a que para el gobierno regional sólo existen los miskitos, y a los mestizos los tienen olvidados. Lo otro es la demarcación de las tierras de Tasba Pri y la asistencia con alimento, porque desde hace varios meses los habitantes de este lugar no reciben ayuda alguna.



Ya estaba solucionado

Por su parte, el concejal regional y secretario político del Frente Sandinista, Guillermo Espinoza, dijo que esa situación estaba dirigida por personas que quieren dañar la relación entre los hermanos yatamas y sandinistas, y precisó que el pasado domingo ya se habían reunido en la comunidad y les prometimos que próximamente les llevaríamos unas 50 mil láminas de zinc. Les dijimos que no hay dinero para la demarcación del territorio de Tasba Pri, y allí todos quedaron contentos.



Agregó que no hace ni diez días a esos comunitarios se les entregó 192 toneladas de alimentos, y por eso está a la vista que son personas con malas intenciones las que están tratando de perjudicar al gobierno de la alianza, señaló.