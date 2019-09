No interesan a ticos cartas colombianas

Corresponsal Costa Rica

Aunque las autoridades del gobierno costarricense no han hecho comentarios oficiales sobre la correspondencia compartida en 2001 entre el entonces embajador colombiano en San José, Julio Aníbal Riaño, con el también canciller Guillermo Fernández de Soto, y el embajador Julio Londoño Paredes (en La Habana), referente al litigio del río San Juan, es claro que no les preocupa mucho, porque el caso esta en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.



El intercambio de la información de los funcionarios colombianos, publicada en EL NUEVO DIARIO, el lunes pasado, reflejó el interés de Colombia para que los ticos llevaran el diferendum del río ante La Haya, y poner a Nicaragua con varias disputas a la vez.



Sobre esta situación, extraoficialmente se menciona que el gobierno costarricense no le pondrá mucha importancia pues es considerado extemporáneo y “que en vez de responder a publicaciones, es mejor centrarse”, en aspectos que desarrollen una agenda binacional.



Consultados diversos personeros del gobierno, éstos han dicho que “por el momento están analizando” la información, que no hay prisa por comentar, y que si estiman conveniente, entonces emitirán un comunicado de prensa.



“No sabemos qué intereses están privando para que se esté trayendo cosas que ya no tienen razón de ser. Nos parece que sólo se busca cómo dañar las relaciones entre los dos países. ¿Por qué no lo hicieron antes (filtrar la misiva)? ¿Para qué se esperaron tanto? Eso revela una intencionalidad”, coincidieron.



Fuentes de la Cancillería tica indicaron que más que estar preocupados por brindar una respuesta a esa reveladora intromisión colombiana en los asuntos que sólo competen a Costa Rica y Nicaragua, ellos estaban valorando lo peligroso que puede resultar fundar una fuerza armada extra regional.



Lo anterior, en clara alusión a las pretensiones del presidente Hugo Chávez de crear un cuerpo armado que estaría conformado por los países que integran la llamada Alternativa Bolivariana (ALBA), entre ellos Nicaragua.



